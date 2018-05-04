(Görüntülü Haber) Üniversite öğrencilerden 'Görüş Açısı' filmi

İsa ÇİÇEK SAPANCA(Sakarya), (DHA) Sakarya Üniversitesi Sapanca Meslek Yüksekokulu öğrencileri görme engelli bireyler için farkındalık oluşturmak amacıyla \'Görüş Açısı\' isimli kısa film hazırladı. Sakarya Üniversitesi Sapanca Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler Bölümü öğrencileri görme engelli bireylere yönelik farkındalık oluşturma amacıyla proje gerçekleştirdi. Proje kapsamında \'Görüş Açısı\' adıyla kısa film hazırlayan öğrenciler, engelli bireylerin fırsat verildiğinde tüm engelleri aştığına dikkat çekti. Hazırlanan kısa filmde, görme engelli olan Tuğba\'yı her gün annesi okula bırakıyor. Fakat Tuğba annesine okula kendisinin yalnız başına gitmek istediğini belirtmesi üzerine Tuğba\'nın evinden kendi başına çıkıp okul güzergahında bulunan sarı şeritte ilerlemesi sonrasında ise yolu karıştırması ve bir kadının kendisine yardımcı olması ile okuluna ulaşmasını ve sınıfa girişi anlatılıyor. Proje başkanı Fatma Nur Keleş, Sapanca Meslek Yüksekokulu Halkla ilişkiler Bölüm Başkanı Servet Sezgin ve öğretim görevlisi Serpil Çiğdem koordinatörlüğünde sosyal sorumluluk dersi kapsamında hazırlandığını söyledi. Projenin amacı ve gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında bilgiler veren Keleş, Okulumuzda bizimle birlikte öğrenim gören 4 bedensel ve 2 görme engelli arkadaşımız olduğu için böyle bir projeyi hayata geçirmek istedik. Bu çalışmada görme ve bedensel engelli bireylerimizin günlük hayatta yaşamış oldukları zorlukları aktarmayı hedefledik. Bilinmeli ki fırsat verildiğinde engelli bireylerimizin aşamayacağı hiçbir engel yoktur. Mayıs ayı içerisinde gerçekleştireceğimiz çeşitli etkinliklerle projemizi kamuoyu ile buluşturacağız dedi.