(Görüntülü Haber) Üniversite hastanesinde yangın, hastalar tahliye edildi (1)
AYDIN, (DHA)- AYDIN'da Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nin ameliyathane bölümünde yangın çıktı
11 Eylül 2017 01:08
AYDIN, (DHA)- AYDIN\'da Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi\'nin ameliyathane bölümünde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın nedeniyle hastalar tahliye edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
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