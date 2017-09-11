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(Görüntülü Haber) Üniversite hastanesinde yangın, hastalar tahliye edildi (1)

AYDIN, (DHA)- AYDIN'da Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nin ameliyathane bölümünde yangın çıktı

11 Eylül 2017 01:08

AYDIN, (DHA)- AYDIN\'da Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi\'nin ameliyathane bölümünde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın nedeniyle hastalar tahliye edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

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AYDIN DHA AYDIN Adnan MenderesHastanesiElektrik

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