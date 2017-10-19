(Görüntülü Haber) Üniversite çevresinde 'taciz' denetimi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE Üniversitesi\'nde kız öğrencilerin yoldan geçen sürücüler tarafından taciz edildiği şikayetleri üzerine polis, kampüs çevresinde denetimlerini artırdı. Araçlar arandı, sürücülerin kimlikleri kontrol edildi. İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, \"Bundan böyle bu bölgelerde öğrencileri rahatsız eden kim olursa olsun fırsat vermeyeceğiz\" dedi. Konuralp Mahallesi\'nde bulunan Düzce Üniversitesi\'nde öğrenim gören kız öğrencilerin, kaldıkları yurtlardan okula gidip gelirken özellikle yoldan geçen sürücüler tarafından taciz edildiği ileri sürüldü. Geçen hafta akşam saatlerinde 11 kız öğrencinin, bir sürücünün kendilerini taciz ettiğini iddia ederek şikayette bulunması üzerine polis bu bölgede denetimlerini sıklaştırdı. Üniversitenin Merkez Kampüsü, devlet ve özel yurtlar ile kafelerin yoğun olduğu Konuralp Bölgesi\'nde yapılan denetimde durdurulan sürücülerin kimlikleri sorgulandı, araçlar arandı. 2 saat süren denetimde 40 araç kontrol edildi. 10 sürücüye, çeşitli eksiklikleri nedeniyle 13 bin 80 lira ceza uygulandı. 11 araç ise trafikten men edildi. İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, telsizden anons ederek denetime katılan polislere teşekkür etti. Deniz, \"Bundan böyle özellikle bu bölgelerde öğrencileri rahatsız eden, alkollü araç kullanan, abart egzoz takan her kim olursa olsun bunlara fırsat vermeyeceğiz. Çalışmalarımızı da artırarak devam ettireceğiz” diye konuştu.