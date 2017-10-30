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(Görüntülü Haber) ÜNİFEB Mezunlar Derneği, Cumhuriyetin 94'üncü yılını kutladı

Üniversiteli Fenerbahçeli Mezunlar Derneği (ÜNİFEB), Cumhuriyet'in 94'üncü yılını kutladı

30 Ekim 2017 01:47

Üniversiteli Fenerbahçeli Mezunlar Derneği (ÜNİFEB), Cumhuriyet\'in 94\'üncü yılını kutladı.

Faruk Ilgaz Tesisleri\'nde düzenlenen geceye; Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Metin Doğan da katıldı. Çeşitli etkinliklerin düzenlediği gecede bir konuşma yapan Dernek Başkanı Berkay Erdem, \"Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Cumhuriyeti ve Mustafa Kemal Atatürk bir bütündür. Birbirinden ayrı düşünülemez\" dedi.

Organizasyon daha sonra NESİNE.com tarafından yapılan hediye çekilişi ve slayt gösterileriyle devam etti. Slayt gösterilerinde, Fenerbahçeli taraftarların gönlünde taht kuran Okocha, Appiah, Anelka, Serhat Akın, Roberto Carlos, Mehmet Aurelio, Pierre Van Hoijdonk, Tuncay Şanlı, Uche, Meireles, Zico ve Alex De Souza gibi ismler video mesajla Cumhuriyet Bayramını kutladılar.

Video mesajlarının ardından ÜNİFEB için bağış toplandı. Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu da 20 bin TL bağışladı. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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