(Görüntülü Haber) Ünal Karaman: "Şu anda ligde bütün takımlar Karabükspor maçını iple çeker konumda"

Bülent DİKTEPE / KARABÜK,(DHA) Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Ünal Karaman şu anda ligde bütün takımların Karabükspor maçını iple çeker konumda olduğunu belirterek, \"Yani \'Biz Karabükspor maçını oynayalım, kazanalım\' gibi. Ama bu işin böyle olmadığını geçen hafta deplasmanda Demir Grup Sivasspor maçında duruş göstererek, belli bir ciddiyetle ve disiplinle oyuncularımız gösterdiler\" dedi. Spor Toto Süper Lig\'in 28\'inci haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Kardemir Karabükspor, bu maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Karaman, \"Varolan yeteneğimiz, gücümüz neyse bizlerde, oyuncularımız da, bu kulübe emek verenler de kullanmaya gayret gösterecek. Geçmişi sorgulamanın manası yok. Buradaki futbolcu da, teknik kadro da, yönetici de bu takımı yaşatmak için, canlı tutmak için ve en iyi şekilde yeteneği üstünde mücadele etmek için gayret gösteriyor\" dedi. \"EN İYİ ŞEKİLDE MÜCADELE ETMEK İÇİN ANTALYASPOR MAÇINA HAZIRLANIYORUZ\" Antalyaspor maçıyla ilgili olarak da değerlendirmede bulunan Karaman, \"Şu anda ligde bütün takımlar Karabükspor maçını iple çeker konumda. Yani \'Biz Karabükspor maçını oynayalım, kazanalım\' gibi. Ama bu işin böyle olmadığını geçen hafta deplasmanda Demir Grup Sivasspor maçında duruş göstererek, belli bir ciddiyetle ve disiplinle oyuncularımız gösterdiler. Bu, yine teslim olacağımız anlamına gelmeyecek. Biz yine en iyi şekilde hazırlanıp, en iyi şekilde mücadele etmek için Antalyaspor maçına hazırlanıyoruz. Çalışmalarımız, oldukça güzel, ciddi ve disiplinli geçiyor. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Biz yine varolan mücadelemizi verip en iyi şekilde sahadan ayrılmaya gayret göstereceğiz\" diye konuştu. HAKAN ARSLAN: \"EN ÇOK BİZ ÜZÜLÜYORUZ\" listemedikleri sonuçlar alarak taraftarlarını üzdüklerini ifade eden takım kaptanı Hakan Arslan, \"Taraftarımızı, personelimizi üzüyoruz. Tabii en çokta biz üzülüyoruz. Takımını ve şehrini seven insanlar maçlara geliyor. Biraz daha takımlarını sevmelerini istiyorum. Bizi bu kötü durumda yalnız bırakmasınlar. Bize sahip çıkanlar oldu ama sahip çıkmayan insanları konuşmaya gerek yok. Onu, yaşananları, gidenleri ve yaşananları zaten hepimiz biliyoruz\" ifadelerini kullandı. \"KARABÜKSPOR HİÇBİR ZAMAN LİG BİTMEDEN HAVLU ATMAYACAKTIR\" Henüz lige havlu atmadıklarını belirten Arslan, \"Havlu son maçta atılacak. Takımım ve kendim adına söz veriyorum. Karabükspor hiçbir zaman lig bitmeden havlu atmayacaktır. Belki 2-3 hafta sonra matematiksel olarak maalesef bu kötü durumu hep beraber yaşayacağız ama bunların suçluları belli ve bunu da herkes biliyor. Belki takımımızda, belki çok büyük bir yetenek yok maalesef ama bu stat bu sene hiç dolmadı. Biraz da bu şehri seven insanlar da bunu bir düşünsün. Bizi sevsinler istiyorum. Belki son haftalarımız belki biraz daha iyi olur. Yönetimimiz taraftarlarımızın maçlara gelmesi için çok çalışıyor. Antalyaspor maçında güzel bir hava yakalayarak maçı güzel bitirmek bizim için daha iyi olur diye düşünüyorum. Dolu bir statta bu takımın daha iyi oynayacağına inanıyorum. İnşallah son haftalarda daha çok insanı üzmeyiz ve bize yakışan oyunu oynarız\" şeklinde konuştu.