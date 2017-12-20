(Görüntülü Haber) Un değirmeni bir asırdır dönüyor

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Kaş ilçesine bağlı Sütleğen Mahallesi\'nin suyla çalışan son un değirmeni, teknolojiye ve geçen zamana inat yaklaşık bir asırdır dönüyor. Değirmenin sahibi Hüseyin Orakçı (87), \"Bu değirmen 100 yılın üzerinde dönüyor. Ben de bu değirmeni cenabı Allah izin verdikçe çalıştırmaya devam edeceğim\" dedi. Sütleğen Mahallesi\'nde oturan Hüseyin Orakçı, dedesinden ve babasından kalan suyla çalışan un değirmenini çocukluğundan beri döndürüyor. 1 asırdan eski olduğu tahmin edilen değirmen, Sütleğen\'deki 9 su değirmeninin sonuncusu. Orakçı, Torosların doruklarından gelen buz gibi suyla dönen değirmeninde buğdayları \'hak usulü\' denen yöntemle öğütüyor. 10 kile (70 kilogram) buğdaydan yarım kile (3.5 kilo) hak alıyor. Değirmene buğday getiren kişi hak vermek istemezse 10 kile buğdayı una çevirmek için 10 lira ödüyor. Hüseyin Orakçı\'nın değirmeni yılın 12 ayı dönüyor ve günde ortalama 25 kile buğday öğütüyor. \'100 YILIN ÜZERİNDE DÖNÜYOR\' 3 çocuk babası Hüseyin Orakçı, \"Bu su değirmeni dedemden, babamdan kaldı. Ben de bunu döndürüyorum. Su değirmeninin unu lezzetli ve insan sağlığına yararlı. Bu değirmen 100 yılın üzerinde dönüyor. Ben de bu değirmeni cenabı Allah izin verdikçe çalıştırmaya devam edeceğim. Bu bir tarihi eser\" dedi. \'AYAKTA KALMASINI, ÇALIŞMASINI İSTİYORUZ\' Sütleğen Mahalle Muhtarı Mesut Uçar, \"Mahallemizde 1970\'li yıllarda faal olarak çalışan 9 su değirmeni vardı. Zamana ve teknolojiye yenik düştüler. Bir bir kapandı. Şu anda bir tane su değirmenimiz var. Bunun da ayakta kalmasını, çalışmasını istiyoruz. Yetkililerden de bu konuda yardım bekliyoruz\" diye konuştu.