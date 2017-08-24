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(Görüntülü Haber) Ümraniyeli çocuklar sporla iç içe tatil geçirdi

İSTANBUL, (DHA) -ÜMRANİYE'de 2 ay boyunca devam eden yaz okulları sona erdi

24 Ağustos 2017 20:47

İSTANBUL, (DHA) -ÜMRANİYE\'de 2 ay boyunca devam eden yaz okulları sona erdi. Yaz okulları kapanış programına katılan yüzlerce çocuk, okulda öğrendiği sporları ve dans gösterilerini izleyicilerin beğenisine sundu. Ümraniye Dudullu Anadolu İmam Hatip Spor Salonu\'nda gerçekleşen programa, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can\'ın yanı sıra yüzlerce öğrenci ve veli katıldı. Öğrencilerin yaz okuluna gelmekten duyduğu büyük mutluluk gözlerinden okundu. \"BURAYA GELMESEYDİM SAATLERİMİ TABLET BAŞINDA GEÇİRECEKTİM\" Tablet bağımlısı olduğunu belirten 12 yaşındaki Ela Boğa, \"Buraya gelmeseydim saatlerimi tablet başında geçirecektim\" dedi. 10 yaşındaki Akın Akduman yaz okuluna gelip spor yapmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek, spor yapmanın bilgisayar oynamaktan daha keyifli olduğunu söyledi. 9 yaşındaki Mengü Akbulut, yaz okulunda spor yaptığını ve yaz okuluna geldiği için çok mutlu olduğunu kaydederken; 9 yaşındaki Yunus Arda Dural, oyun oynayıp spor yaptığını kursta öğrendiklerinin okul hayatında faydası olacağını belirterek yaz okulunda arkadaş da edindiğini ifade etti. ÜMRANİYE?DE DOLU DOLU YAZ TATİLİ Ümraniye Belediye Başkanı Can, yaptığı kürsü konuşmasında ?Bu şehirde yaşayan insanların neye ihtiyacı varsa onu sağlamaya çalışıyoruz? dedi. 24 eğitmenden basketbol, futbol, voleybol, kort tenisi, halk oyunu, masa tenisi, karate, jimnastik ve tarkwondo dersleri alan yaşları 7-14 arasında değişen öğrenciler, kendileri için tahsis edilen ücretsiz servis ile haftanın 4 günü yaz okuluna geldi. Ümraniye Dudullu Anadolu İmam Hatip Spor Salonu ve Hekimbaşı Spor Salonu\'nda 2 ay boyunca 761 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen yaz okulunda çocuklar hem eğlenirken öğrendi, hem de sporla iç içe bir yaz tatili geçirdi. Mehter takımının gösterisiyle başlayan tören, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can\'ın ve protokolün öğrencilere madalyalarını vermesinin ardından son buldu.

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