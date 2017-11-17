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(Görüntülü Haber) Ümraniye'de telefon bayisinde soygun

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL, (DHA) ÜMRANİYE'de bir telefon bayisine gelen yüzleri maskeli 4 kişi,  camını kırarak girdikleri işyerinden  telefon ve tabletleri çalarak kaçtı

17 Kasım 2017 15:43

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL, (DHA) ÜMRANİYE\'de bir telefon bayisine gelen yüzleri maskeli 4 kişi,  camını kırarak girdikleri işyerinden  telefon ve tabletleri çalarak kaçtı.

Olay, Atatürk Mahallesi\'ndeki telefon bayisinde saat 05.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre bir otomobille gelen şapkalı ve yüzleri maskeli 4 kişi , cep telefonu bayisinin camlarını kırdıktan sonra içeriden cep telefonu ve tabletleri alarak geldikleri otomobil ile kayıplara karıştı. İşyerinin  alarmının çalması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri, işyerinin çevresinde ve içerisinde delil araştırması yaparken hırsızlık sonrası ne kadar ürün çalındığını tespit etmek yaklaşık bir saat inceleme yapıldı. İşyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri de inceleyen polis hırsızları arıyor.

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