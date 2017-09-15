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(Görüntülü Haber) UMKE'nin gerçeği aratmayan tatbikatı

Deniz BAŞLI/ARDAHAN (DHA)- ARDAHAN’da Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri tarafından düzenlenen tatbikat gerçeğini aratmadı

15 Eylül 2017 16:34

Deniz BAŞLI/ARDAHAN (DHA)- ARDAHAN’da Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri tarafından düzenlenen tatbikat gerçeğini aratmadı. Senaryo gereği patlamayla bir binanın enkazı altında kalan ve sıkışan yaralılar, kurtarılarak hastanelere sevk edildi. Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen UMKE eğitimine, Doğu Anadolu Bölgesindeki illerin ekipleri katıldı. Ardahan\'ın Yanlızçam Kayak tesislerinde iki günlük temel ve pratik eğitimin ardından, Ardahan- Göle karayolu üzerinde kullanılmayan bir binada tatbikat yapıldı. Senaryo gereği bir patlama sonucunda çöken evin altında kalan 6 kişi, enkaz yığınları altından çıkarıldı. Yaralılar olay yerinde hazır bulunan ambülanslarla hastaneye nakledildi. Senaryo gereği yaralananlar daha inandırıcı olmak için feryat ettikleri dikkati çekti. Sağlık Müdür Yardımcısı İshak Askeroğlu, program sonunda eğitime katılan UMKE ekipleri ile birlikte UMKE marşını okudu. Sağlık İl Müdürü Ulaş Şentürk, Doğu Anadolu\'daki UMKE ekiplerinin katıldığı eğitim ve tatbikatın başarılı geçtiğini bildirdi. UMKE ekiplerinin tatbikatını izleyen Vali Yardımcısı Abdurrezzak Canpolat, kursu tamamlayan 41 personele başarı belgesi verdi.

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