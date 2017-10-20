(Görüntülü Haber) Uluslararası Şehir ve Sivil Toplum Kuruluşları Zirvesi başladı

İSTANBUL, (DHA) - CUMHURBAŞKANLIĞI himayesinde gerçekleşen Uluslararası Şehir ve Sivil Toplum Kuruluşları Zirvesi başladı. Esenler Belediyesi\'nin ev sahipliğini yaptığı zirveye 60 ülkeden 192 Sivil Toplum Kuruluşu (STK) ve üniversite katıldı. Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kongre Merkezi\'nde düzenlenen zirvede Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve aynı zamanda zirvenin Danışma Kurulu Başkanı Bilal Erdoğan, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Zirve Bilim Kurulu Başkanı Hamza Ateş, Nevşehir Hacı Bektaş-ı Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Arat, Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Karaman, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Duman, 60 ülkeden gelen STK\'ların temsilcisi olarak Lisa Cavicchia konuşmacı olarak yer aldı. \'BATI MEDENİYETİ MİLLETLERİ TEKTİPLEŞTİRİYOR\' Kürsü konuşmasında Batı medeniyetinin insanları tek tipleştirdiğine vurgu yapan Bilal Erdoğan, şunları söyledi: ?Bütün dünyayı egemenliği altına almış olan batı medeniyeti öncülüğündeki bu kapitalist paradigma aslında insanları tektipleştirmeye, birbirine benzemeye zorluyor. Eğer bunun dünyada savaşları, huzursuzlukları, katliamları, eşitsizlikleri giderdiğini görebilseydik belki bunun çok da arzu edilmeyen bir şey olmadığını söyleyebilirdik. Ancak dünyadaki kültürel fakirleşmenin, dengesizliğin ve eşitsizliğin aynı zamanda çatışmaları körüklediğini de göz önünde bulunduracak olursak kültürlerimize sahip çıkmanın ve dünyanın kültürel zenginliğini korumanın dünya barışı için ne denli önemli olduğunu anlamış oluruz. Bu sempozyumun başlığında da yer bulduğu şekilde sivil toplum kuruluşlarının şehircilik anlayışında merkezi bir yer sahibi olmasının, bu kültürel zenginliğimizi ihya etmek ve yeniden hayata geçirmek için önem arz ettiğini düşünüyorum. STK\'ların marjında kalan ihmal edilmiş kesimlerimize doğrudan ulaştığı göz önünde bulundurulursa bu buluşmanın işte o kültürel zenginliğimizi şehirler üzerinden yeniden gündeme taşımak için çok verimli bir aracı olacağını düşünüyorum. \'KARANLIK DEHLİZE DOĞRU GİDEN DÜNYAYA IŞIK OLMANIN EMEĞİNİ VERİYORUZ\' Esenler Belediye Başkanı Göksu ise, zirvenin dünya için büyük önem arz ettiğini belirterek, \'İnsanlık kendi değerleri açısından bir değer yolu aramaya çalışıyor. Bizler de kadim bilgi birikimimizin vermiş olduğu güçle, bu toplantılarda ortaya koyacağımız bilgilerimizi, deneyimlerimizi ve fikirlerimizi misafirlerimizle paylaşmış olacağız. İnanıyorum ki bu paylaşımlarla, karanlık dehlize doğru giden dünyanın önünde yeni ışıklar çıkması için bir emek vermiş olacağız? sözleriyle dile getirdi. Katılımcıların birbirleriyle yüz yüze görüşebilmesi için alana kurulan STK stantları ile topluma fayda sağlayabilecek projelerin hayata geçirilmesi, bilgi ve deneyimlerin karşılıklı olarak aktarılması sağlandı. ULUSLARARASI ŞEHİR VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI ZİRVESİ Zirveye 60 ülkeden Sivil Toplum Kuruluşu, bilim kurulu üyeleri, akademisyenler ve çok sayıda vatandaş katıldı. 22\'e kadar sürecek zirvede, 17 konu başlığı altında 35 panelde 157 sunum yapılacak. Zirvenin yarın öğleden sonra gerçekleştirilecek oturumunda ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın bir konuşma yapması bekleniyor.