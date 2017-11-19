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(Görüntülü Haber) Uluslararası Parlamentolar Arası Futbol Turnuvası'nda şampiyon Türkiye

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) Antalya'nın Serik İlçesi'nde düzenlenen Uluslararası Parlamentolar Arası Futbol Turnuvası'nda, Türkiye şampiyon oldu

19 Kasım 2017 19:34

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) Antalya\'nın Serik İlçesi\'nde düzenlenen Uluslararası Parlamentolar Arası Futbol Turnuvası\'nda, Türkiye şampiyon oldu. Serik\'e bağlı Belek turizm merkezindeki Gloria Sports Arena\'da dün başlayan ve Türkiye, Gürcistan, Macaristan, Polonya, Romanya ve Ukrayna parlamenterlerinden oluşan meclis/parlamento takımlarının katıldığı Uluslararası Parlamentolar Arası Futbol Turnuvası sona erdi. Turnuvanın son günü final karşılaşmasında Romanya ile karşı karşıya gelen TBMM Parlamenterler Futbol Takımı rakibini 2-1 yenerek şampiyon oldu. Türkiye\'nin gollerini Saffet Sancaklı attı. Türkiye takımında MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, CHP Antalya Milletvekili Devrim Kök, Ak Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, Ak Parti Hatay Milletvekili Fevzi Şanverdi, Ak Parti Aydın Milletvekili Abdurrahman Öz, Ak Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Ak Parti Ordu Milletvekili Oktay Çanak, Ak Parti Adana Milletvekili Taner Dağlı, Ak Parti Bolu Milletvekili Fehmi Köpçü, Ak Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, eski milletvekilleri Mevlüt Akgün, Mehmet Geldi ve Osman Ören forma giydi. Romanya takımında bir dönem Türkiye\'de antrenörlük yapan Gheorghe Multescu teknik direktörlük yaptı. Günün diğer maçında Ukrayna\'yı 2-1 yenen Polonya üçüncü oldu. Turnuvada dördüncü Ukrayna, beşinci Gürcistan, altınca Macaristan oldu. Turnuvada dereceye girenlere kupasını Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile PTT Genel Müdür Yardımcısı Adil Zenbat verdi.

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