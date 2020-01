(Görüntülü Haber) Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali başladı

Ergün TOS/FETHİYE(Muğla), (DHA)- FETHİYE\'de 45 ülkeden 610 paraşüt pilotunun katıldığı 18\'inci Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali, dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ\'ın zirvesindeki törenle başladı. Fethiye Belediyesi öncülüğünde sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle organize edilen festivalin başlangıç töreni, Ölüdeniz Mahallesi\'ndeki 1965 rakımlı Babadağ\'ın 1700 metre pistinde yapıldı. Muğla Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş, Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Fethiye Belediye Başkanı DP\'li Behçet Saatcı, Türk Hava Kurumu (THK) Genel Başkanı Kürşat Atılgan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile yerli ve yabancı 200\'e yakın yamaç paraşütü pilotu törene katıldı. Fethiye Belediye Bandosu\'nun konser verdiği törende, festival komitesinin talimatıyla Babadağ\'dan ardı ardına havalanan yamaç paraşütleri gökyüzünde renk cümbüşü oluşturdu. 45 ÜLKEDER 600 PARAŞÜTÇÜ Törenin açılış konuşmasını yapan Başkan Saatcı, 45 ülkeden 600\'den fazla paraşütçünün katıldığı festivalin Birleşmiş Milletler (BM) toplantılarını aratmadığını belirtti. Bütün Türkiye tanıtımlarının vazgeçilmez fotoğrafı olan eşsiz Ölüdeniz manzarasını kuş bakışı izlediklerini anlatan Başkan Saatcı, \"Arkamızda 450 yıl hüküm sürdüğümüz Yunanistan\'ın Rodos Adası, Datça, Bodrum yarımadaları, verdiğimiz değil, bizim 12 adalarımız, Marmaris, Ortaca ve Dalaman\'ın bulunduğu harika bir coğrafya var. Bu coğrafyada böylesine büyük bir festivalin organize edilmesine katkı verenlere teşekkür ediyorum\" dedi. THK Genel Başkanı Kürşat Atılgan, hava sporlarının kanla yazılmış kuralları olduğuna vurgu yaparak, yamaç paraşütü uçuşlarının bu kurallar çerçevesinde yapılması gerektiğini kaydetti. THK olarak bu kuralların belirlenmesine her zaman katkı vermeye hazır olduklarını anlatan Atılgan, bu konuda Kaymakam Şahiner ile görüş alışverişinde bulunmayı sürdürdüklerini aktardı. Nevşehir\'de başlattıkları balon uçuşlarının her yıl Türkiye ekonomisine 100 milyon dolar katkı yaptığını sözlerine ekleyen Atılgan, \"Bu tabii ki yeterli değil ve arttırılabilir. Bu festivalinde ilerleyen yıllarda çok büyüyerek aynı katkıları Fethiye\'ye yapacağını düşünüyorum. Havacılık alanında yapılacak her faaliyete THK olarak desteğimizi sürdüreceğiz\" diye konuştu. Muğla Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş ise festivalin organize edilmesinde görev alanlara teşekkür ederek, Valilik olarak her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını söyledi. PARAŞÜTLERLE AKROBASİ ŞOVU Çekişmeli ve renkli gösterilere sahne olacak festival, 22 Ekim\'de sona erecek. 5 gün boyunca, 20 kuş adam, 40 akrobasi pilotu ve 15 yabancı tandem pilotu, Ölüdeniz semalarında gösteri yapacak. Yamaç paraşütleriyle yapılacak akrobasi şovlarının yanında, skydiving (gökyüzü dalışı), wingsuit (yarasa adam uçuşu) gösterileri Belceğiz Plajı\'ndan izlenebilecek.