(Görüntülü Haber) Uluslararası Mersin Maratonu'nun tanıtım toplantısı yapıldı

Atletizm Federasyonu Başkanı Çintimar: \'\'Bu tarz maratonların sayısını artırarak spor kültürünü tabana yayabileceğimize inanıyorum\'\' Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kocamaz: \'\'Katılım her geçen yıl katlanarak artmaktadır\'\' \'\'Ödülü 2 katına çıkarıyoruz\'\' Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Atletizm Federasyonu desteği ile bu yıl 3\'üncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Mersin Maratonu\'nun tanıtım toplantısı yapıldı. Taksim\'deki Divan Otel\'de düzenlenen toplantıya Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Burhanettin Kocamaz, Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar katıldı. Bu yıl \'Hoşgörü, Barış ve Kardeşlik\' teması ile organize edilecek maraton, 3 Aralık\'ta 42KM, 15KM, 5 KM Halk Koşusu, Çocuk Maratonu ve Özel Sporcular olmak üzere 5 ayrı kategoride koşulacak. FEDERASYON BAŞKANI ÇİNTİMAR: \'\'BU TARZ MARATONLARIN SAYISINI ARTIRARAK SPOR KÜLTÜRÜNÜ TABANA YAYABİLECEĞİMİZE İNANIYORUM\'\' Uluslararası Mersin Maratonu\'nun çok güzel bir parkurdan oluştuğunu belirten Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, \'\'Mersin, Akdeniz Oyunları organizasyonu yapan ve spor şehri unvanı alan şehirlerimizden bir tanesi. Tarihi ve coğrafi anlamda ülkemizin en güzel yerlerinden biri. Türkiye\'de 4 tane tam maraton düzenleyen illerimizden bir tanesi. Bu tarz maratonların sayısını ne kadar artırabilirsek spor kültürünü tabana yayabileceğimize inanıyorum. Bu seneki maratonun başarılı olacağına inanıyor bütün sporculara başarılar diliyorum\'\' dedi. Maratonda bu yıl farklı ülkelerde bulunan elit atletlere davet gönderildiğini de aktaran Çintimar, gerekli yazılı davetlerin konsolosluklara aracılığı ile yapıldığını sözlerine ekledi. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANI KOCAMAZ: \'\'KATILIM HER GEÇEN YIL KATLANARAK ARTMAKTADIR\'\' Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Burhanettin Kocamaz, Uluslararası Mersin Maratonu\'nun Avrupa\'nın en iyi maratonları arasında yerini aldığını ifade ederek, \'\'Maraton için her yıl bir tema belirliyoruz geçtiğimiz yıl demokrasi şehitleri adına koşmuştuk. Bu yıl ise \'Hoşgörü, Barış ve Kardeşlik\' temasını belirledik. Farklı millet, din, dil ve medeniyetlere mensup olsalar da aynı insani gayeler etrafında bir araya gelecek on binler, dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu duruşu Mersin\'de sergileyecek. Kayıt işlemlerini başlattığımız 3. Uluslararası Mersin Maratonu\'na katılım her geçen yıl katlanarak artmaktadır\'\' dedi. \'\'ÖDÜLÜ 2 KATINA ÇIKARIYORUZ\'\' Bu yılki hedeflerinin halk koşusu dahil 50 bin kişiyi aynı amaç etrafında Mersin\'de buluşturmak olduğunu söyleyen Başkan Kocamaz, \'\'Geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz maratona 27 bin kişi kayıt yaptırırken bu yıl kayıt yaptıran kişi sayısı şimdiden 30 binlere ulaştı. Ayrıca geçtiğimiz sene düzenlenen yarışta kategorilerde dağıtılan ödül olan 155 bin 550 TL\'lik para ödülünü bu yıl iki katına çıkarıyoruz\'\' diye konuştu.