(Görüntülü Haber) Uluslararası Hrant Dink ödülleri sahiplerini buldu

Mehmet İlkay ÖZER/İstanbul, (DHA)- ULUSLARARASI Hrant Dink Ödülü\'nün dokuzuncusunu Avukat Eren Keskin ile, Çinli sanatçı Ai Weiwei aldı. Keskin ödüle insan hakları ihlallerini hem Türkiye\'nin hem de uluslararası toplumun gündemine taşıdığı, Weiwei ise eserleriyle tüm dünyada yaşanan eşitsizliklere ve insan hakları ihlallerine dikkat çektiği için layık görüldü. Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink\'in Şişli\'de bulunan gazete binası girişinde öldürülmesinin ardından, her yıl Dink\'in doğum günü olan tarihlerde adına Uluslararası Hrant Dink Ödülü düzenleniyor. Hrant Dink\'in 60\'ıncı doğum gününde Uluslararası Hrant Dink Ödülü\'nün dokuzuncusu sahiplerine verildi. Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı\'nda düzenlenen törene Dink\'in eşi ve Hrant Dink Vakfı Başkanı Rakel Dink, HDP Milletvekili Hüda Kaya, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türkiye Katolik Ermenileri Ruhani Lideri Başepiskopos Levon Zekiyan, Başepiskopos Karekin Bekçiyan, Episkopos Sahak Maşalyan ile davetliler katıldı. RAKEL DİNK: DOĞRULUK VE ADALET YOLU ÇETİNDİR, DAR VE DİKENLİDİR Törenin açılış konuşmasını Hrant Dink Vakfı Başkanı Rakel Dink yaptı. Dink konuşmasında şu ifadelere yer verdi: \" Bu gezegeni cennete dönüştürmek ümidiyle yaşamları pahasına riske giren, mücadele etmekten vazgeçmeyen cesur ve güzel insanlara yine ödül vermek, onları cesaretlendirmek, teşvik etmek ve onurlandırmak üzere bir araya geldiğimiz için seviniyoruz. Devletler, yönetimler, hükümdarlar şan, şöhret, üstünlük, güç ve yetki peşindeler, kimse dönüp geriye bakmıyor. Hakkı, adaleti arayanları değil korumak, yaşam hakkı bile tanımıyorlar. Tanrılaşmak istiyorlar, halbuki insanlıklarını da yitirdiklerinin de farkında değiller. Ne yazık ki hiç değiller. Halbuki iktidarlar, savaşlarda, silah yapımında gösterdikleri gayreti, ayrımcılığı körüklerken kaçınmadıkları teşviki ve bunlar için yapılan harcamaları barış için kullansalardı ve erdemi arzulasalardı, erdeme bilgiyi, bilgiye özdenetimi, özdenetime dayanma gücünü, dayanma gücüne kardeşseverliği ve sevgiyi katsalardı, katabilselerdi, dünya cennet olurdu.Doğruluk ve adalet yolu çetindir, dar ve dikenlidir, onun için onu seçenler azdır.\" KESKİN: BİR GÜVERCİN TEDİRGİNLİĞİ VAR HEPİMİZDE Ai Weiwei ve Eren Keskin\'e, ödülleri, jüri üyeleri Murathan Mungan ve Diyarbakır Barosu\'nu temsilen Ahmet Özmen tarafından verildi. Ödülü ilk olarak Ai Weiwei aldı. Weiwei ödülünü aldıktan sonra bir teşekkür konuşması yaptı. Daha sonra Eren Keskin\'e ödülü takdim edildi. Keskin ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada şunları söyledi, \" Hrant Dink benim gözümde, naifliğin ve cesaretin temsilcisi bir isim! Cesaret, her zaman radikal davranış ve sözleri gerektirmiyor. İnsanların hiç kabul etmeyecekleri, duymak istemeyecekleri gerçekleri, cesurca ve naif bir dille de anlatabilirsiniz. Hrant Dink bunu yaptı, yaşamını buna adadı. Hrant Dink\'in güzel ifadesiyle, \'bir güvercin tedirginliği var hepimizde.\' Ancak, bu tedirginlik, cesurca inandıklarımızı söylememizi de engellememeli… Aynı Hrant Dink\'in yaptığı gibi! Teşekkürler Hrant Dink, bize bıraktığın sevgi, iyilik ve cesaret için.\"