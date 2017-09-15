(Görüntülü Haber) Uluslararası Çubuk Kültür ve Turşu Festivali'ne start

Müfit ONBAŞI ÇUBUK(Ankara), (DHA)- ANKARA\'nın Çubuk İlçesi\'nde bu yıl 12\'incisi gerçekleştirilen ve 4 gün sürecek \'Uluslararası Çubuk Kültür ve Turşu Festivali\', kortej yürüyüşü ve çeşitli etkinliklerle başladı. Yıldırım Beyazıt Okulu önünden başlayan kortej yürüyüşüne Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Ankara Milletvekilleri Emrullah İşler, Ahmet Gündoğdu, Çubuk Kaymakamı İbrahim Çenet, Belediye Başkanı Tuncay Acehan, Akyurt Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, birçok büyükelçi ve görevlileri, çeşitli kurumların ilçe yöneticileri, siyasiler, vatandaşlar ve festival için ilçeye gelen yabancı gruplar katıldı. Ankara Bulvarı ve Atatürk Caddesi boyunca yürüyen kortejdekilere yol boyunca vatandaşlar sevgi gösterisinde bulunurken, yürüyüş, Atatürk Parkı\'nda son buldu. Festivale katılımın şimdiden yoğun olduğunu belirten Belediye Başkanı Tuncay Acehan, Festivalimizin bu yıl 12\'ncisini böylesi güzel bir yerde düzenlemekten memnuniyet duyuyoruz. Çubuk turşumuzun yanı sıra ve diğer ürünlerimizin de bu festivalde tanıtımını yapacağız. Gelecekte de burada daha güzel festivaller yapacağız. Çubuk\'un tanıtımı için çok önemli olan festivalimize şimdiden katılan ve gelecek misafirlerimize teşekkür ediyoruz. 4 gün boyunca birbirinden renkli etkinliklerin yapılacağı festivalimize tüm misafirleri davet ediyoruz dedi. Çubukabad Parkı\'nda yapılan konuşmaların ardından konuklar tarafından sahnede festival için açılış kurdelesi kesildi. Stantları gezen protokol üyelerine alanda kurulan çadırdan yöresel ürünler ikram edildi. 4 gün süreli festivalde konserler verilecek, çeşitli etkinliklerle yöresel ürünlerin tanıtıldığı festival, 17 Eylül Pazar gecesi sona erecek.