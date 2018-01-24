(Görüntülü Haber) Uludağ'da yoğun kar yağışı ve fırtına

Enver Fatih TIKIR-Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - KIŞ turizminin gözde merkezlerinden Uludağ\'da yoğun kar yağışı, fırtına ve sis hayatı olumsuz etkiledi. Yollarda tuzlama ve kar küreme çalışmaları yapılırken, kar yağışının yarın da devam edeceği belirtildi. Kış turizminin önemli kayak merkezlerinden Uludağ\'da kuvvetli kar yağışı, fırtına ve sis etkili oldu. Görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü Uludağ\'da, kar kalınlığı 132 santimetreye yükseldi. Kuvvetli fırtına nedeniyle sömestir tatili için Uludağ\'a gelenler, pistlerde kayak yaparken, zor anlar yaşadı. Öte yandan Uludağ yolunda ve oteller bölgesinde karla mücadele ekipleri harekete geçti. Yollarda tuzlama ve kar küreme çalışmaları yapıldı. Uludağ\'da kar yağışının yarın da devam edeceği bildirildi.