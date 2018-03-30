(Görüntülü Haber) Uludağ İçecek, sekötürün ilk Ar-Ge merkezini kurdu

Cansel ORUÇ- Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- ULUDAĞ İçecek, 190 milyon lira yatırım ile ilk Ar-Ge merkezini kurdu. Bursa Yenice Fabrikası’nda yer alan Ar-Ge merkezi Türkiye’nin içecek sektöründe Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tescillenmiş ilk Ar-Ge merkezi oldu. 100 yılı aşkın bir tarihi olan ve 40’tan fazla ülkede ürünleri satılan Uludağ İçecek, inovasyon çalışmalarına ve Ar-Ge merkezine 190 milyon lira yatırım gerçekleştirdi. Uludağ İçecek\'in yatırımlarıyla bu yıl tüketicilerin karşısına \'koruyucu içermeyen\' ürünleriyle çıkacağı belirtildi. Türkiye’nin yerli sermayeli en büyük ve en köklü içecek şirketi olan Uludağ İçecek, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini daha hızlı ve etkin yürütebilmek amacıyla Bursa’daki Yenice Fabrikası’nda Ar-Ge merkezi kurdu. 434 metrekarelik alana yayılan, ürün geliştirme, proses iyileştirme, formülasyon, stabilite, mikrobiyolojik ve duyusal analizler gibi pek çok çalışmanın yürütüldüğü merkez, 2017 yılının Kasım ayında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tescillenerek içecek sektöründe bu tescile sahip ilk merkez oldu. Şirket ayrıca inovasyon yatırımları çerçevesinde gazoz kategorisi de tamamlandığında gazlı içecek ürün gamından koruyucuları çıkaran dünyadaki ilk şirket olacak. \'5 KITADA 40’TAN FAZLA ÜLKEDE TÜKETİCİYE ULAŞTIK\' Uludağ İçecek’in 100 yılı aşan tarihi boyunca sayısız ilke imza attığını ifade eden firma CEO’su Mete Öz, yenilikçi bakış açısı ve yatırımlarıyla sektöre ilham veren şirketin, yine bir ilki gerçekleştirerek, Türkiye’nin içecek sektöründe Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanan ilk Ar-Ge merkezini açtığını vurguladı. Uludağ İçecek ürünlerinin 5 kıtada 40’tan fazla ülkede tüketicilerle buluştuğunu anlatan Öz, “Tüketicilerden gelen taleplere yanıt veremeyen şirketler oyunun dışında kalıyor. Ancak bu dönemde tüketicilerin ihtiyaçlarını doğru okumak kadar trendleri belirleyen taraf olmak da büyük önem taşıyor. Uludağ İçecek’in Türkiye sınırlarını aşan başarısının arkasında da bu alandaki yetkinliği, DNA’sına işlemiş yenilikçi bakış açısı ve inovasyon yatırımları yer alıyor. Bu çerçevede geçtiğimiz 3 yılda inovasyona ve Ar-Ge Merkezimize yaklaşık 190 milyon liralık bir yatırım yaptık” dedi. \'ÜRÜNLERİMİZDEN KORUYUCUYU ÇIKARDIK\' Teknolojilerini her yıl güncellediklerini belirten Öz, \"Rakiplerimizin hiçbirinde olmayan su tasfiye sistemimize, aseptik dolum hattımızı da ekledik ve tüketicilerimizin talepleri doğrultusunda tüm ürün gamımızdan koruyucuları çıkardık. Üretim sürecimizdeki geçişi önümüzdeki 3 ay içerisinde tamamlayacağız. Böylece portföyündeki gazlı içecek ürünlerinin tamamında aseptik dolum teknolojisini kullanan dünyadaki ilk içecek şirketi olacağız\" diye konuştu. Yaptıkları çalışmalar sonucunda 2017 yılında 640 milyon lira ciro yaptıklarını belirten Mete Öz, \"Bu rakamın yüzde 20’ye yakın kısmı ise ihracattan geldi. Bugün Uludağ İçecek ürünlerini Almanya’dan Irak’a, Filistin’den Avustralya’ya kadar geniş bir coğrafyada bulmanız mümkün. İhracat faaliyetlerimizi iletişim ve pazarlama çalışmalarıyla ve yerel beklentilere göre yeniden şekillendirdiğimiz ürünlerle destekleyerek küresel başarımızı çok daha ileriye taşıyacağız\" dedi.