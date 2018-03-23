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(Görüntülü Haber) 'Uludağ Ekonomi Zirvesi' verilen resepsiyonla başladı

BURSA, (DHA)- TÜRKİYE'nin önemli ekonomi buluşması 'Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin 7'ncisi, düzenlenen resepsiyon ile başladı

23 Mart 2018 12:50

BURSA, (DHA)- TÜRKİYE\'nin önemli ekonomi buluşması \'Uludağ Ekonomi Zirvesi\'nin 7\'ncisi, düzenlenen resepsiyon ile başladı. Capital ve Ekonomist Dergileri tarafından bu yıl 7\'ncisi düzenlenen, CNN Türk, Hürriyet Gazetesi ve Doğan Haber Ajansı\'nın medya ortağı olduğu Uludağ Ekonomi Zirvesi, Grand Yazıcı Otel\'de verilen resepsiyon ile başladı. Saat 20.00\'de başlayan resepsiyonda kokteyl ile birlikte müzik dinletisi yapıldı. \'Gelecek\' ana teması ile gerçekleşecek ve 2 gün sürecek Uludağ Ekonomi Zirvesi, Türkiye\'den ve Dünya\'dan 1200\'e yakın katılımcıyı ağırlayacak. Zirvede sanayiden ticarete, üretimden perakendeye, finanstan eğitime pek çok sektörün nabzı tutulacak. Bu arada Uludağ Ekonomi Zirvesi nedeniyle Bursa İl Jandarma Komutanlığı geniş güvenlik önlemleri aldı.

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