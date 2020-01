(Görüntülü Haber) UltrAslan Çerkezköy, Alparslan Dikmen adına kütüphanesi kurdu

Onur KAYA / KAPAKLI (Tekirdağ),(DHA) - TEKİRDAĞ\'ın Kapaklı ilçesinde, Galatasaray\'ın taraftar grubu UltrAslan Çerkezköy, Yanıkağıl İlk ve Ortaokulu\'na, 2008 yılında Bursa yolunda geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren UltrAslan Genel Koordinatörü Alparslan Dikmen adına kütüphane yaptırdı. UltrAslan Çerkezköy grubu tarafından 150 öğrencinin eğitim gördüğü Kapaklı ilçesindeki Yanıkağıl İlk ve Ortaokulu\'nda yapılan kütüphanenin açılışına Kapaklı Milli Eğitim Şube Müdürü Muhittin Alkan, Okul Müdürü Ercan Küçük, UltrAslan Çerkezköy temsilcisi Caner Can, UltrAslan grubu üyeleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler katıldı. Yanıkağıl İlk ve Ortaokulu Türkçe öğretmeni Gökçe Aydeniz, taraftar grubuna destekleri için teşekkür ederek, \"150 kişilik küçücük bir okuluz. Şehrimizde ve ülkemizde küçücük bir yer kaplıyoruz. Ama Yaşar Kemal’in dediği gibi \'İnsan evresinde gövdesi kadar değil, yüreği kadar yer kaplar\' ise biz koca bir dünya kadarız. Yüreğimiz büyük, hayallerimiz büyük, umudumuz hepsinden büyük. Tüm büyüklüğe rağmen imkanlarımız oldukça küçük. İşte tam bu noktada sizler çıktınız bizim karşımıza. Bize en değerli şeyi armağan ettiniz. Her kitap bir dünya ise eğer, siz bize bin dünyalık bir kainat hediye ettiniz. Çok teşekkür ediyorum\" dedi. Programda kütüphanenin yapılmasında emekleri olan UltrAslan Çerkezköy’e ve 1905 Ankara Galatasaraylı Yöneticiler ve İşadamları Derneğine okul yönetimi tarafından plaket verildi. UltrAslan Çerkezköy grubu üyelerinden Ertuğrul Erdoğan da Alparslan Dikmen\'in adını yaşattıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, \"Alparslan Dikmen Galatasaray için bir taşı kaldırıp iki metreye koyan ve her futbolsever tarafından saygı duyulan bir kişidir. Alparslan Dikmen’in ismini hiç unutmayacağız. UltraAslan Çerkezköy’e ve 1905 Ankara Galatasaraylı yöneticiler iş adamları derneğine teşekkür ediyoruz” dedi. Alparslan Dikmen’in doğum gününde bu programı gerçekleştirmenin onur verici olduğunu kaydeden UltrAslan Çerkezköy sorumlusu Caner Can \"Aynı zamanda da 2008 yılında vefat eden Alpaslan ağabeyimizin doğum gününe denk gelmesiyle birlikte kütüphanenin ismini ‘Alpaslan Dikmen’ adını vererek ismini okul kütüphanesinde yaşatmaya karar verdik. Bu kütüphaneyi iki ay içinde tamamladık ve toplam 1200 kitabı bağışladık. Öğrencilerimiz içinde çok güzel bir kütüphane oldu. Birçok kardeşimizin yüzüne tebessüm olduk. Yüzlerindeki gülücük bizleri gördüklerindeki neşeleri yaşamaya değer bir mutluluktu\" diye konuştu.