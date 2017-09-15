(Görüntülü Haber) Ülke genelinde 'Narko-Sokak-3' uygulaması gerçekleştirildi

ANKARA, (DHA) - EMNİYET Genel Müdürlüğü\'nce, 81 ilde \'Narko-Sokak-3\' uygulaması yapıldı. Emniyet\'ten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, perşembe günü 16.00-19.00 ve 21.00-23.00 saatleri arasında uyuşturucu ticaretinin yoğun olarak yapıldığı tespit edilen yerlerde geniş çaplı bir uygulama gerçekleştirildi. Yurt genelinde, eş zamanlı olarak bin 111 noktada gerçekleştirilen uygulamaya 3 bin 779 ekip, 25 hava aracı, 188 dedektör köpek ve 15 bin 53 personel katıldı. 100 KİŞİ YAKALANDI, 60 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren ve ilgili daire başkanlarınca, Emniyet Genel Müdürlüğü Koordinasyon Merkezi\'nden canlı olarak takip edilen uygulama neticesinde; 60 bin 364 kişi kontrol edilerek, arandığı tespit edilen 100 kişi yakalandı ve 60 kişi gözaltına alındı. 20 ikamet, 2 bin 448 iş yeri ve 19 bin 429 araçta arama yapıldı. 358 araca, 517 bin 207 TL cezai işlem uygulanırken, 75 araç ise trafikten men edildi. 8 tabanca, 13 av tüfeği, 1 molotof, 261 mermi, 30 kesici-delici alet, 17 kurusıkı tabanca, 176,70 gram eroin, 2 bin 203,14 gram esrar, 89,18 gram kokain, 67,67 gram sentetik kannabinoid, 70 kök hint keneviri, 362 ectacy, 204 sentetik ecza, 4 captagon, 330,19 gram metamfetamin, 3,05 gram afyon sakızı, bin litre kaçak akaryakıt, 380 kaçak sigara ve 122 gümrük kaçağı telefon ele geçirildi.