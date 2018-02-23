(Görüntülü Haber) Ulaştırma Bakanı Arslan, küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nde incelemelerde bulundu - 1

* Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, “Hedefimiz bu sene inşallah burayı bitirmek. Tarih vermekten imtina ediyoruz. Daha önce tarih verdik rüzgar bize izin vermedi\" Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL DHA Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında incelemelerde bulundu. Bakan Arslan, incelemelerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Arslan, “Önemli bir iş yapıyoruz. Bu kadar önemli bir iş yapılırken de birbirini takip etmesi gereken işlemler silsilesi var. Ondan dolayı da ağır gidiyor, öyle gözüküyor. Bu kadar yükseklikte, bu kadar büyük bir kütleyi, konstrüksiyonu elbette ki rüzgarın bize izin vermesi gerekiyor. Rüzgar hızı 30 kilometre/saniyeye çıkınca şu anki asansör de çalıştırmıyoruz, kule vinçlerimizi de çalıştırmıyoruz. Dolayısıyla beklemek zorunda kalıyoruz. Hava müsaade ettikçe biz çalışabiliyoruz. Kış periyotunda her ne kadar dışarıda çalıştıysak da, dışarıda çok fazla çalışma şansımız olmadı. Onu özellikle vurgulamış olalım. İnşallah ilk baharla birlikte tekrar süreçler hızlanacak. Hedefimiz bu sene inşallah burayı bitirmek. Tarih vermekten imtina ediyoruz. Daha önce tarih verdik rüzgar bize izin vermedi. Tarih vermekten imtina ediyoruz. Bu sene içerisinde inşallah bunu bitirmek\" dedi.