(Görüntülü Haber) Ulaştırma Bakanı Arslan 3. havalimanını havadan inceledi, açıklamalarda bulundu

Anıl UÇAN- Hüseyin ASLIYÜCE-İSTANBUL,(DHA) ULAŞTIRMA Bakanı Ahmet Arslan, yüzde 80\'inin tamamlandığını açıkladığı 3. havalimanını havadan inceledi. Bakanın havadan incelemeleri sırasında 3. havalimanındaki son durum da kameralara yansıdı. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan yapımı devam 3. havalimanı şantiyesindeki çalışmaları yerinde inceledi. Havalimanı inşaatı ve terminal binasında çalışmaları inceleyen Bakan Arslan, “Değerli arkadaşlar özetlemek gerekirse 3.havalimanı ile ilgili söyleyebilecek çok şey var ama tekrara düşmemek adına geldiğimiz aşamada tam yüzde 80 ilerleme sağlamış durumdayız. Yakın zamanda kamuoyuna yüzde 78 olarak yansıtıldı. Ama her geçen gün üzerine koyarak çalışılıyor\" dedi. 12 AYRI ÇALIŞMA GRUBU TAŞINMA İÇİN HAZIRLANIYOR Bakan Arslan, \"Bugün itibariyle yüzde 80’e gelmiş durumdayız. İnşallah 29 Ekim 2018’de Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız ve birçok misafirimizin teşrifleriyle bu üçüncü havalimanını hizmete sunmuş olacağız. Ancak Atatürk Havalimanı’nı bir günde 3.Havalimanı’na taşımanın kolay olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla müsteşarımız, müsteşar yardımcımız koordinatörlüğünde ilgili bütün kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin içinde olduğu görevli şirketimizin keza valiliğin içinde olduğu 12 ayrı çalışma grubu 2016 yılından beri hazırlığını yapıyor.Yine müsteşar başkanlığında hemen önümüzdeki haftadan itibaren başlamak üzere çalışmalar gözden geçirilecek ki herkes hazırlıklı olsun“ diye konuştu. \"İDDİALARIMIZ SÖZDE KALMIYOR. ADIM ADIM GERÇEKLEŞİYOR\" Bakan Arslan; “Atatürk Havalimanı’nda 48 saat içerisinde buraya tüm taşımaları gerçekleştirmiş olalım. Uçuşları da 24 saat içerisinde Atatürk Havalimanı’ndan yeni havalimanına aktarmış olalım. Bu çok önemli bir işlem.Bununla ilgili tüm kuruluşlarımıza müteşekkirim. Görevli şirketlerimiz, çalışma arkadaşlarımız çok güzel bir uyumla güzel bir hazırlık yaptılar. 24 saatte buraya taşınmamız lazım. Günde bin dört yüz uçak inen bir havalimanında buraya 24 saatte taşınmak kolay değil. Bu kadar zor bir işi başarıyorken bunlar teferruat gibi kalıyor. Günde 3 bin uçağa hizmete edebilecek bir havalimanından bahsediyoruz. O yüzden iddialıyız. İddialarımız sözde kalmıyor. Adım adım gerçekleşiyor\" dedi.