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(Görüntülü Haber) Uğur Mumcu, ölümünün 25'inci yıl dönümünde evinin önünde anıldı (3)

Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- GAZETECİ ve yazar Uğur Mumcu, ölümünün 25'inci yılında, bombalı suikasta uğradığı evinin önünde anıldı

24 Ocak 2018 17:14

Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- GAZETECİ ve yazar Uğur Mumcu, ölümünün 25\'inci yılında, bombalı suikasta uğradığı evinin önünde anıldı. Anma törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP\'li bazı milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Ankara\'da 24 Ocak 1993\'te, evinin önünde otomobiline yerleştirilen bombanın infilak etmesiyle hayatını kaybeden gazeteci ve yazar Uğur Mumcu için anma töreni düzenlendi. Mumcu\'nun adının verildiği sokaktaki evinin önünde düzenlenen törene CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP\'li bazı milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kılıçdaroğlu, tören öncesi Uğur Mumcu\'nun evini ziyaret ederek, eşi Güldal, kızı Özge ve oğlu Özgür Mumcu ile bir süre görüştü. Daha sonra Mumcu Ailesi ve Kemal Kılıçdaroğlu, önce evin önündeki parkta bulunan Faili Meçhuller Anıtı\'na sonra da Uğur Mumcu\'nun hayatını kaybettiği alana karanfil ve yaktıkları mumları bıraktı. Anma törenine katılanlar, Uğur Mumcu\'nun hayatını kaybettiği yerde saygı duruşunda bulundu. Anmaya katılan sanatçı Selda Bağcan, Mumcu için \'Uğurlar Olsun\' şarkısını söyledi. Törene katılan vatandaşlar da anıta karanfil bırakarak mum yaktı ve türküler söyledi.

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