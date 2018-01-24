T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Uğur Mumcu, ölüm yıl dönümünde İzmit'te anıldı

Uğur AYDIN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- GAZETECİ- yazar Uğur Mumcu ölümünün 25'inci yılında İzmit'te adını taşıyan parkta törenle anıldı

24 Ocak 2018 19:29

Uğur AYDIN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- GAZETECİ- yazar Uğur Mumcu ölümünün 25\'inci yılında İzmit\'te adını taşıyan parkta törenle anıldı. Ankara\'da, 24 Ocak 1993\'te otomobiline yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu hayatını kaybeden gazeteci- yazar Uğur Mumcu, ölümünün 25\'inci yıl dönümünde İzmit\'te isminin verildiği parkta anıldı. Anma törenine Mumcu\'nun meslektaşları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Törene katılan Uğur Mumcu\'nun yeğeni Evren Mumcu yaptığı konuşmada, \"İzmit halkına böyle bir tören düzenlediği için teşekkür ediyorum ailem adına. Kurtuluş Savaşı\'ndan beri mücadele veren İzmit\'in kurtuluşu için Erzurum\'dan İzmit\'e gelip Rum ve Ermeni çetelerle çarpışan kadın kahraman Kara Fatma, Yahya Kaptan, Uğur Mumcu, Gaffar Okkan, Muammer Aksoy, Bahriye Üçok ve daha dün Oğuz Kaan Usta, Musa Özalkan ve bütün şehitlerimizi saygı ve şükranla anıyorum. Bu ülke belki çok kayıplar verdi ama bugün yine dünyanın kaderini değiştirecek zaferlere imza atıyor\" dedi. Anma töreni, vatandaşların Uğur Mumcu büstüne karanfil bırakmasının ardından sona erdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Uğur AYDINİZMİT Kocaeli DHA GAZETECİUğur MumcuAnkaraOcakAnmaMumcuTöreneEvren MumcuKurtuluş SavaşıErzurumRumErmeniKara Fatma Yahya Kaptan Uğur Mumcu Gaffar Okkan Muammer Aksoy BahriyeOğuz Kaan Usta MusaBu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24