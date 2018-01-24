(Görüntülü Haber) Uğur Mumcu, bombalanan otomobilinin sergilendiği Eskişehir'deki parkta anıldı

Kemal ATLAN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA) - GAZETECİ- yazar Uğur Mumcu, Ankara\'daki evinin önünde bombalı saldırıyla öldürülmesinin 25\'inci yıl dönümünde, adının verildiği ve bombalanan otomobilinin sergilendiği Eskişehir\'deki parkta düzenlenen törenle anıldı. Cumhuriyet Gazetesi\'nin başyazarı Uğur Mumcu için 24 Ocak 1993 tarihinde, evinin önündeki otomobiline konulan bombayla öldürülmesinin yıl dönümünde, isminin verildiği Odunpazarı ilçesindeki parkta anma töreni düzenlendi. Mumcu\'nun bombalı saldırıda enkaza dönen 06 YR 245 plakalı otomobilinin mermer ve cam kaide içinde sergilendiği, Büyükdere Mahallesi Buse Sokak\'taki Uğur Mumcu Parkı\'nda yapılan törene Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı CHP\'li Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı CHP\'li Ahmet Ataç ile çok sayıda Eskişehirli katıldı. \'DERS VERECEK BİR ANIT\' Başkan Büyükerşen, anma töreninde yaptığı konuşmada, Uğur Mumcu\'nun, Eskişehir Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi\'nde bir süre öğrencilere ders verdiğini hatırlatarak, şunları söyledi: \"Uğur Mumcu, her hafta Eskişehir\'e gelir ve araştırmacı gazeteciliğin ne olduğunu, hepsinden önemlisi gazeteciliğin ne derece namuslu olmayı gerektiren bir meslek olduğunu öğretir sonra da objektif gazeteciliğin ne olması lazım geldiğinin çizgilerini çizer ve araştırmacı gazeteci olarak mesleğin zirvesine ulaşmak isteyen gençlere tavsiyede bulunurdu. Kendisi, birçok noktada Türkiye\'yi kemiren bir hastalık gibi kanser gibi kemiren olayları ince ince inceler, ince ince yazılar yazmaz; ama çok sert, çok keskin yazılarla da ifade etmekten asla çekinmezdi. Korkmayan bir gazeteciydi. Mükemmel bir insandı. Eğer Uğur Mumcu yaşasaydı bugünkü medya dediğimiz gazetelerdeki durumu görseydi daha çok kahrolacaktı. Belki daha çok enteresan yazılar yazacaktı.\" Konuşmaların ardından anma etkinliğine katılanlar, mermer ve cam kaide içinde bulunan ve altında \'Vurulduk ey halkım unutma bizi\' yazan Uğur Mumcu\'nun otomobilinin önüne kırmızı karanfiller bıraktı.