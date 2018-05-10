(Görüntülü Haber) Üçüz sağlıkçı kız kardeşler, mezun oldu

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Cevat Sayılı Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı. Törende, bölümün 21 yaşındaki üçüz öğrencileri Eda, Seda ve Gülsüm Beda Erdoğan da mezuniyet belgelerini aldı.



MAKÜ Cevat Sayılı Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencileri için üniversitenin konferans ve sergi salonunda mezuniyet ve mesleki yemin töreni düzenlendi. Törene, Dekan Prof. Dr. Özcan Özgel, Bölüm Başkanı Dr. öğretim üyesi Murat Kuş, Dekan Yardımcısı Dr. öğretim üyesi Canan Demir Barutcu, Fakülte Sekreteri Erhan Demirci, akademisyenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Tören öncesi Aziziye köyünde oturan Havva ve Hasan Koçak çifti sahneye çıkarak yazdıkları şiirleri yöresel şiveyle okudu.



Törenin açılış konuşmasını yapan Bölüm Başkanı Murat Kuş, bölümün adından da anlaşılacağı üzere hem arama kurtarma, iz sürme faaliyeti yapabilecek hem ekstrem şartlarda acil tıp hizmeti sunabilecek hem de yönetsel özelliklere sahip öğrenciler yetiştirilmesinin hedeflendiğini söyledi.



Murat Kuş\'un konuşmasının ardından Prof. Dr. Özcan Özgel ve akademisyenler tarafından 120 öğrenciye mezuniyet belgeleri verdi. Daha sonra hep birlikte meslek yemini eden öğrenciler, keplerini havaya atarak mezuniyet sevinci yaşadı.



ÜÇÜZLER MEZUN OLDU



Mezuniyet belgesi almaya hak kazanan 120 öğrenci arasında en dikkati çekenler ise Eda, Seda ve Gülsüm Beda Erdoğan adlı üçüzler oldu. Burdur- Bucak Devlet Hastanesi\'nde hemşire olarak görev yapan Eda ile Burdur- Tefenni ilçesinde acil tıp teknikeri olarak çalışan Seda ve Beda Erdoğan da mezuniyet sevinci yaşadı. Antalya Serikli olduklarını kaydeden Eda, Seda ve Beda kardeşler, \"Çalışarak okuduk. 4 yıllık süreç boyunca desteklerini esirgemeyen ailemize teşekkür ediyoruz\" dedi.



Annesi ve babasına teşekkür eden Eda Erdoğan, \"Bir değil, iki değil, üç evlat mezun ettiler. Hem çalıştık hem okuduk. Zordu ama başardık\" diye konuştu. Seda Erdoğan, \"Ailemiz bizim için çok çabaladı. Onlara çok minnettarım\" dedi. Gülsüm Beda Erdoğan da \"Öncelikle kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. 4 yılda bütün zorlukları birlikte aştık. Aileme çok teşekkür ediyorum, onlar olmasaydı yapamazdık\" diye konuştu.