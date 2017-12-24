T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Ucuz benzine 'Takoz' formülü

Alper TURGUT POSOF(Ardahan),(DHA) Ardahan ve ilçelerinde yaşayanlar Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının yüksek olması nedeniyle komşu ülke Gürcistan'a giderek araçlarının deposunu 3

24 Aralık 2017 13:47

Alper TURGUT POSOF(Ardahan),(DHA) Ardahan ve ilçelerinde yaşayanlar Türkiye\'de akaryakıt fiyatlarının yüksek olması nedeniyle komşu ülke Gürcistan\'a giderek araçlarının deposunu 3.80 liradan dolduruyor. Türkler, daha fazla benzin alabilmek için aracın depo tarafındaki lastiği de takoza çıkarıyor. Ardahanlı Mustaa Gülen, Bizde 5.66 lira olan benzinin fiyatı komşuda 3.80 lira. Gürcistan\'a giriş 15 lira. Hem depoyu dolduruyoruz, hem de bizde yarı fiyatına olan 3 karton sigara ve 1 şişe de içki getiriyoruz. Daha çok benzin almam için aracın depo kısmındaki lastiği takoza çıkarıp depoyu tam dolduruyoruz dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Alper TURGUT POSOFArdahanDHA ArdahanTürkiyeGürcistanTürklerArdahanlı Mustaa Gülen BizdeHemDaha

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24