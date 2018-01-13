(Görüntülü Haber) Uçuruma kayan hafriyat kamyonunun sürücüsü son anda kurtuldu

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA)- ARTVİN’de merkez Yenimahalle mevkiinde hafriyat kamyonu yük boşalttığı sırada kayarak 500 metrelik uçuruma düştü. Dik ve toprak yığınlarının olduğu uçuruma kayan kamyonun sürücüsü Ali Saraç (31) araçtan atlayarak kurtuldu.



Kaza, bugün saat 10.00’da merkeze bağlı Yenimahlle mevkiindeki hafriyat alanında meydana geldi. Özel bir şirkete ait Ali Saraç yönetimindeki 08 K 1181 plakalı kamyon inşaattan aldığı hafriyatı boşalttığı esnada zeminin çökmesiyle kaymaya başladı. Bunun üzerine sürücü Saraç, kontrolünden çıkarak kayan kamyondan atlayarak kurtuldu. 500 metre yüksekliğindeki uçuruma düşen kamyonun, yamacın toprak ve çamurla kaplı oluşu nedeniyle takla atmadığı belirtildi. Soruşturma sürüyor.