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(Görüntülü Haber) Ücretli öğretmenlik yaptığı okulu unutmadı

HAKKARİ, (DHA)- VAN'da bir elektrik şirketinde Destek Hizmetleri Müdürü Çiğdem Özdemir, daha önce ücretli öğretmenlik yaptığı Hakkari merkeze bağlı Ağaçdibi İlkokulu'nu ziyaret ederek, burada görev yapan öğretmenlere çeşitli hediyeler verdi

24 Kasım 2017 20:46

HAKKARİ, (DHA)- VAN\'da bir elektrik şirketinde Destek Hizmetleri Müdürü Çiğdem Özdemir, daha önce ücretli öğretmenlik yaptığı Hakkari merkeze bağlı Ağaçdibi İlkokulu\'nu ziyaret ederek, burada görev yapan öğretmenlere çeşitli hediyeler verdi. Özdemir, okulda eğitim gören 60 öğrenciye de çeşitli kırtasiye malzemeleri dağıttı. Çiğdem Özdemir, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle, 5 yıl önce ücretli öğretmenlik yaptığı merkeze 15 kilometre uzaklıktaki Ağaçdibi Köyü İlkokulu\'nu ziyaret etti. Özdemir, burada görev yapan erkek öğretmenlere gömlek ve kravat, kadın öğretmenlere ise atkı hediye etti. Özdemir, okuldaki 60 öğrenciye de çeşitli kırtasiye malzemeleri dağıttı. Öğrencilere anılarını anlatan Özdemir, şöyle dedi: \"Zor şartlarda çalışan bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü\'nü kutluyorum. Gerçekten zor şartlarda, çok kutsal bir meslek ifa ediyorlar. Ben bu okulda vekil öğretmen olarak görev yapıyordum. Bu anlamlı günde öğretmenlerimizi unutmamak adına, çalıştığım okulu ziyaret edip onlara çam sakızı çoban armağanı hediyeler verdim. 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı\'nda bu okulda ücretli öğretmenlik yapma şansım olmuştu ve bu atmosferi tekrardan yaşamak beni çok mutlu etti.\" Okul Müdürü Yakup Güldal ise Çiğdem Özdemir\'e duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

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