(Görüntülü Haber) Üçgen Çarşısı'nda korkutan yangın

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkım kararı verilen Üçgen Çarşısı\'ndaki bir işyerinin demirlerin sökülmesi sırasında tekstil atıkları alev aldı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkım çalışmalarına başlanan Üçgen Çarşısı\'nda, C Blok\'un zemin katındaki tekstil atıklarının bulunduğu alanda bugün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüdü. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı\'ndan 6 itfaiye ekibi olay yerine gelerek, müdahalede bulunup, alevleri kontrol altına aldı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Kasıtlı çıkarıldığı tahmin edilen yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangını şüpheli bulan ekipler, soruşturma başlattı. İtfaiye ekipleri, soğutma çalışmalarını uzun süre devam etti. Üçgen Çarşısı\'ndan yükselen dumanlar, şehrin üzerine sardı, kilometrelerce uzaktan fark edildi. Polisin de yangınla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.