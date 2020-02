(Görüntülü Haber) Üç tonluk döner ile Guinness'e aday

İrfan ÖZŞEKER-Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta kebap salonu işleten Hakan Soysal (42), 3 ton et döner yaparak Guinness Dünya Rekorlar Kitabı\'na girmek istiyor. Guinness Dünya Rekorları Türkiye Temsilciliği, Soysal\'ın ön başvurusunu kabul etti.



Sivas\'ta yaşayan evli ve 3 çocuk babası Hakan Soysal, 15 yaşında bulaşıkçı olarak girdiği lokanta sektöründe 27 yılı geride bıraktı. Çocukluğundan beri sektörün içinde bulunan döner ustası Soysal\'ın en büyük hayali, dünyanın en büyük dönerini yapmak. Bursa\'da 2005 yılında 2 ton 698 kilogram ile kırılan dünya rekorunu geride bırakmak için 3 tonluk et döner yapmayı planlayan Hakan Soysal, döneri de bedava dağıtacağını belirtti.



\'BU AKIL İŞİ DEĞİL\'



Şu ana kadar kendisinin yaptığı en büyük et dönerin 1 ton 250 kilogram ağırlığında olduğunu belirten Soysal, \"27 yıldır bu işle meşgulüm. Et döner dünya rekoru için yıllardır uğraşıyorum. Allah nasip ederse dünyanın en büyük et döneri için müracaatlarımızı yaptık. Rekor 2 ton 670 kilo ile Bursa\'da bir kişiye ait. Biz 3 ton olarak yapacağız Allah nasip ederse. Bulaşık tezgâhından beri ben bu işin içindeyim. Yaklaşık 26-27 yıldır bu meslekteyim. Hayalim olan bir şey bu. İlgimi çekiyor, çocukluk mesleğim. Herkesin bir hobisi var, benim de hobim bu. Şu ana kadar yaptığım en büyük döner 1 ton 250 kilogramdı. Bunu yalnız başıma yaptım. Ankara\'da Gençlik Parkı\'nda 1 ton et döner yaptılar. Bunu yaklaşık 20 usta yaptı. Bugün ben 1 ton 250 kiloyu tek başıma yapıyorum. Bu akıl işi değil yani. Bu gerçekten bir meslek aşkı, meslek sevgisi\" dedi.



\'KADİR GECESİ DAĞITMAK İSTİYORUZ\'



Dünyanın en büyük dönerini yapmak için maddi manevi destek beklediğini belirten Soysal şunları söyledi:



\"3 tonun tahmini et masrafı 120 bin lira tutuyor. Tabii bunun altyapısını, ocak olsun, şişi olsun bunları kendim yapacağım. 4 Eylül şenlikleri olabilir, Ramazan\'da Kadir Gecesi olabilir, halkımıza zaten iftar yemeği veriyorlar. Başvurumu gerçekleştirdim. Rekor danışmanı Aydın Türkcü ile görüştüm. Formları gönderdiler bana. 4 ay önceden müracaat etmek lazımmış. Londra\'ya gönderiyorlarmış. Onların izlediği bir yol haritası var onu izlememiz gerekiyor rekoru gerçekleştirebilmek için. Ön başvurum kabul edildi.\"



\'SİVAS\'IN TANITIMI OLACAK\'



Sivas Lokantacılar ve Kebapçılar Odası Başkanı Nazım Yiğit ise Hakan Soysal\'ın çok azimli ve başarılı bir usta olduğunu belirterek şöyle konuştu:



\"Bu azminden dolayı kendisini kutluyorum. Bu bizim açımızdan önemli. Sadece Lokantacılar Odası olarak değil şehrimiz için, kültürümüz için, sultan şehrimizin tanıtımı için böyle bir girişimde bulunmuş. Sadece Lokantacılar Odası\'nın desteği ile değil, dediği gibi bu maliyetli bir iş, 150 bin liraya kadar bir maliyeti var, bu maliyet için sayın Valimizle görüşeceğiz, Belediye Başkanımız ve şehrin önemli temsilcileriyle görüşeceğiz. Kadir Gecesi\'nde yapalım istiyoruz. Biz de destek vereceğiz. İnşallah 3 ton döneri meydana getirip kuracağız. Bu tanıtım bizim için çok önemli. Sivas mutfağında köftemiz var. Dönerimizi de herkes beğeniyle tükettiği için biraz da dönerimizi ön plana çıkaralım istedik. Bunu başaracağımıza inanıyoruz. Ön hazırlıklar yapıldı. Döner ocağı, şişini kendisi temin ediyor. Bu iş basit bir iş değil. Bu rekorla Sivas dönerimizi de bütün dünyaya tanıtacağız. 3 ton döneri yapmak kolay bir şey değil.\"