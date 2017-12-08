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(Görüntülü Haber) Üç katlı apartmanda çıkan yangın korkuttu

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesindeki üç katlı bir binanın ikinci katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden kısa sürede söndürüldü

08 Aralık 2017 13:29

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Gelibolu ilçesindeki üç katlı bir binanın ikinci katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden kısa sürede söndürüldü. Alaeddin Mahallesi Kaptanlar Sokak\'taki üç katlı binanın ikinci katında, bugün saat 04.00\'te, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan dumanlar ve alevler yükseldiğini gören vatandaşlar yangını, itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesinin yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Serhat Sarı\'ya ait olduğu öğrenilen evin bir bölümü kullanılmaz hale geldi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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