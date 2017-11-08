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(Görüntülü Haber) U19 Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü İnceefe: "Gruptan çıkmak istiyoruz"

Türkiye U19 Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Vedat İnceefe, 3-0 galip geldikleri Kazakistan maçının ardından, "3 gol bulduk, galip geldik, mutluyuz" dedi

08 Kasım 2017 01:50

Türkiye U19 Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Vedat İnceefe, 3-0 galip geldikleri Kazakistan maçının ardından, \"3 gol bulduk, galip geldik, mutluyuz\" dedi.

Manavgat\'taki Emir Hotels Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi\'nde başlayan UEFA U19 Avrupa Şampiyonası eleme turu 13\'üncü grup karşılaşmasında Kazakistan\'ı 3-0 yenen U19 Türk Milli Takımı\'nın teknik direktörü Vedat İnceefe, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Maçın ilk 15 dakikasında konsantrasyon problemi yaşadıklarını, bu nedenle rakibin bir iki defa etkili şekilde atak gerçekleştirdiğini anlatan İnceefe, \"Onun dışındaki bölümde istediğimiz şeyleri sahaya yansıtmaya başladık. Geride fazla oyalanmadan hemen ikinci üçüncü bölgeye geçip, topu kaptırdığımız andan itibaren baskı, ondan sonra hızlı hücumla atağı sonlandırmak istedik. Nitekim bunda da bölüm bölüm başarılı olduk\" dedi.

Kazakistan\'ın etkili bir takım olmadığını dile getiren İnceefe, \"Hücumda çok fazla etkili olmayan, sadece defans yapmaya çalışan, 10 kişi topun arkasına geçen bir görüntüsü vardı izlediğimiz maçlarda da. Aynı şekilde oynamaya devam ettiler. Biz de 3 gol bulduk, galip geldik, mutluyuz\" diye konuştu.

U19 Türk Milli Takımı Teknik Direktörü Vedat İnceefe, gruptaki Galler maçının farklı olacağını aktarırken, şöyle dedi:

\"Galler fizik kondisyon olarak iyi bir ekip, mücadeleci bir takım. Bunlara karşı daha başka taktikle inşallah sahada olacağız ve bu maçı da kazanmak istiyoruz. Allah\'ın izniyle 3 maçı da en iyi şekilde tamamlayıp gruptan çıkmak istiyoruz.\"

 

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