(Görüntülü Haber) U18 Milli Futbol Takımı, dostluk maçında Rusya'ya yenildi

Namık Kemal KILINÇ/SERİK(Antalya), (DHA) TÜRKİYE 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Rusya ile oynadığı dostluk maçında 2- 1 mağlup oldu. Antalya\'nın Serik ilçesinde kamp yapan Türkiye 18 Yaş Altı Mili Futbol Takımı, Rusya 18 Yaş Altı Mili Futbol Takımı ile dostluk maçında karşı karşıya geldi. Belek Turizm Merkezi\'ndeki Susesi Luxury Stadı\'nda oynanan karşılaşmayı Antalya bölgesinden Görkem Çalış, Ergenekon Anıl Yağcı ve Fırat Hamidi hakem üçlüsü yönetti. Ay-yıldızlı ekip, 64\'üncü dakikada Behlül Aydın\'ın attığı golle öne geçti. Rusya, 72\'nci dakikada Lion Kalentjev ve 88\'nci dakikada Rustam Khalnazarov\'un golleriyle karşılaşmayı 2-1 kazandı. Çarşamba günü oynanan karşılaşma ise 1-1 tamamlanmıştı.