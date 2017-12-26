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(Görüntülü Haber) Tuzla'da kokunun yayıldığı alanın havadan görüntüleri

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL-DHA Tuzla'da paniğe neden olan kokunun yayıldığı alan ve çevresi havadan görüntülendi

26 Aralık 2017 15:26

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL-DHA Tuzla\'da paniğe neden olan kokunun yayıldığı alan ve çevresi havadan görüntülendi. Tuzla İstasyon, Yayla, Evliya Çelebi ve Postane Mahallelerinde, dün akşam genizleri yakan koku paniğe yol açtı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nden yapılan açıklamada, \"Sözkonusu kokunun atıksu kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı tespit edilmiştir. İlk incelemelerde, insan sağlığını olumsuz etkileyen bir durum olmadığı belirlenmiştir\" denildi. Ekiplerin gece çalışma yaptığı alanlar havadan böyle görüntülendi.

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