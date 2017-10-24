(Görüntülü Haber) Tuzla'da cinayet: 18 yaşında genç başından vuruldu

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA Tuzla\'da devlet hastanesinin hemen karşısındaki yeşillik alanda 18 yaşında bir genç başından vurulmuş halde ölü bulundu. Olay sabah saatlerinde İçmeler Mahallesi\'ndeki Tuzla Devlet Hastanesi\'nin hemen karşısındaki yeşillik alandan meydana geldi. Çevredekiler yeşillik alanda kanlar içinde hareketsiz yatan kişiyi görünce durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri cesedin etrafına güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı. CESEDİN YANINDA SİLAH BULUNDU Yapılan incelemede ölen kişinin 18 yaşındaki Erdoğan Girgin olduğu belirlendi. Girgin\'in başından silahla vurularak öldürüldüğünü tespit edildi. Girgin\'in cesedinin hemen yanında tabanca bulundu.18 yaşındaki gencin cesedi olay yeri ve savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Polisin olayla ilgili geniş çaplı araştırması devam ediyor