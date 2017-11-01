(Görüntülü Haber) Tuzla'da akaryakıt istasyonunda yanan tankerdeki patlama anı kamerada

Ramazan EĞRİ - Yüksel KOÇ - İSTANBUL (DHA) - TUZLA\'da bir akaryakıt istasyonundaki tankerde yangın çıktı. Akaryakıt istasyonu görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, söndürme çalışmalarına başladı. Yangın yaklaşık yarım saatlik çalışma sonunda söndürüldü. Yanan tankerde zaman zaman patlamalar oldu. O anlar kameraya yansıdı. Söndürme çalışmaları esnasında hafif yaralanan 2 itfaiyeci ve bir işyeri çalışanı tedavi altına alındı. İtfaiyenin soğutma çalışmaları devam ediyor.