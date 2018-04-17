T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Tuzakta yaralanan çakalı, itfaiye kurtardı

DEVREK (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde tuzaklanan çelik tellere dolanarak yaralanan kara sırtlı çakal, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

17 Nisan 2018 15:44

DEVREK (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ın Devrek ilçesinde tuzaklanan çelik tellere dolanarak yaralanan kara sırtlı çakal, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Devrek\'e bağlı Yeni Köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çakalın, tuzaklanan çelik tellere dolanarak yaralandığını görenler, Devrek Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kara sırtlı çakalın kement tuzağı olarak bilinen çelik tellere dolanarak yaralandığını belirledi. Ekipler, telleri keserek hayvanı kurtardıktan sonra doğaya bıraktı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DEVREK Zonguldak DHA ZONGULDAK DevrekDevrekYeni KöyüDevrek BelediyesiBölgeyeEkipler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24