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(Görüntülü Haber) Tuzaklarla saka kuşu avlarken yakalandılar

Ergün AYAZ/İZMİT(Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, avlanması yasak olan saka kuşlarını tuzak kurarak yakalayan 2 kişi, Kocaeli Orman ve Su İşleri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Av Koruma ekibi tarafından suçüstü yakalandı

31 Ekim 2017 18:31

Ergün AYAZ/İZMİT(Kocaeli), (DHA)- İZMİT\'te, avlanması yasak olan saka kuşlarını tuzak kurarak yakalayan 2 kişi, Kocaeli Orman ve Su İşleri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Av Koruma ekibi tarafından suçüstü yakalandı. İzmit Kuruçeşme Mahallesi Plaj Yolu mevkiinde kaçak saka kuşu avcılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Kocaeli Orman ve Su İşleri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Av Koruma ekibi, tuzaklarla saka kuşu avlayıp kafeslere koyan M.Ş. ve A.S\'yi yakaladı. Ekipler, kafeslerde 2 saka kuşu ve kuşların yakalanmasında kullanılan tuzakları ele geçirdi. M.Ş. ve A.S. hakkında Kara Avcılığına Muhalefet suçundan tutanak tutuldu. El konulan kuşların veteriner hekimin sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü Av Koruma ekibi tarafından doğal yaşam ortamlarına geri bırakılacağı belirtildi.

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