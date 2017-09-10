(Görüntülü Haber) Tuvalete attığı eroini polis çıkardı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA\'da polisin bir eve düzenlediği uyuşturucu operasyonunda küçük torbalar içerisinde, satışa hazır 400 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin baskın sırasında tuvalete attığı eroin torbaları, polis tarafından çıkarıldı. Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Karatay İlçesi Doğanlar Mahallesi\'nde bulunan bir evde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, fiziki takibin ardından bugün akşam saatlerinde eve operasyon düzenledi. Baskın sırasında 42 yaşındaki Özgür K., satışa hazır küçük torbalardaki eroini tuvalete attı. Polis, tuvalet borularını söküp, 400 gram eroini dışarı çıkardı. Gözaltına alınan Özgür K.\'nın uyuşturucuyu Antalya\'dan getirdiği ve Konya\'da piyasaya sürmeye hazırlandığı belirtildi. Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.