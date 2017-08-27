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(Görüntülü Haber) Tuvalet ihtiyacını gidermek için otomobilden inen sürücüye TIR çarptı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'nın Kadınhanı İlçesi'nde tuvalet ihtiyacını gidermek için otomobilinden inen 32 yaşındaki Mustafa Babaoğlu, arkadan gelen TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti

27 Ağustos 2017 12:03

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA\'nın Kadınhanı İlçesi\'nde tuvalet ihtiyacını gidermek için otomobilinden inen 32 yaşındaki Mustafa Babaoğlu, arkadan gelen TIR\'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Kadınhanı-Ilgın karayolunun 7\'nci kilometresinde meydana geldi. Mustafa Babaoğlu, tuvalet ihtiyacını gidermek için 42 APR 88 plakalı otomobilii yolun sağına çekip aşağı indi. Bu sırada aynı yöne giden Mahdı Ranjdoust yönetimindeki İran plakalı TIR, Babaoğlu\'na çarptı. TIR\'ın altında sürüklenen Babaoğlu, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin tüm çabasına karşın Mustafa Babaoğlu, yaşamını yitirdi.

İzmir\'den İran\'a tavuk kümesi götüren TIR\'ın şoförü Mahdı Ranjdoust, jandarma tarafından gözaltına alındı.

 

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