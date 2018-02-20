(Görüntülü Haber) Tütün üreticileri dertli

İlker KILIÇASLAN- Nermin UÇTU/SARUHANLI (Manisa), (DHA) - MANİSA\'nın Saruhanlı ilçesindeki tütün üreticileri, naylon seralar altında tütün fidelerini yetiştirmeye başladı. Geçen yıl ürettikleri tütünleri henüz satamayıp, depolarında tutmak zorunda kalan üreticiler, para kazanamamaktan yakındı.



Türkiye\'de, 2000\'li yılların başında uygulanmaya başlanan kota nedeniyle bitme noktasına gelen tütün üretiminden vazgeçmeyen Manisalı çiftçi, ekmeye devam ediyor. Yılın 10 ayını tütün üretimine ayıran üreticiler, naylon seralar altında toprağa tohum atarak, fide yetiştirmeye başladı. Özellikle kadınların büyük emek harcadığı tütün üretiminde fideler, nisan- mayıs aylarında toprakla buluşacak.



2 BİN DEKARA KADAR DÜŞTÜ



Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, ülkede en erken tütün fidanı ekiminin ve en erken hasadın Saruhanlı\'da yapıldığını söyledi. Okur, \"Şubat ayının başından itibaren tütün fidanlarını ocaklara ekiyoruz. Çok çabuk şekilde büyütüyoruz. Nisan ayının ilk haftalarında da ekim başlar. Ne kadar erken ekilirse, hasat da o kadar erken oluyor. Tütün fiyatlarının geçen yıllara nazaran düşmesi, bu yıl ekim alanlarını daha da daralttı. 10 bin dekara yakın tütün ekim alanı vardı. Genç nesil de şehirlere göç etti. Artık bu işi sadece yaşlılar yapmaya başladı. İlçede ancak 2 bin dekara yakın tütün ekimi yapılıyor. Fiyatların gerilemesi, meşakkatli bir iş olması insanları zorluyor. İnsanlar gece yarısı tütün kırımı yapıyorlar. Çiftçi de yavaş yavaş bundan kaçıyor. Geçen yıl kilosuna 17 lira fiyat vermişlerdi, ancak 15 liraya düşürdüler\" diye konuştu. Üreticinin zarar görmemesi için tütünün taban fiyatının 20 TL\'den az olmaması gerektiğini vurgulayan Okur, tüccarların, devletin de desteğiyle depolarda kalan ürünleri satın almasını istedi.



TÜTÜNLER, DEPODA BEKLİYOR



Saruhanlı\'nın kırsal Tirkeş Mahallesi\'nde tütün yetiştiriciliği yapan Ferhat Şengel, \"İlk önce toprak hazırlığı yapıyoruz. Ardından tohumu toprağa ekiyoruz. Nisan ayının ilk haftasında tarlaya ekime başlıyoruz. 1 ay da tarlada çapa yapılıyor. 50- 60 gün, tütünleri kırıyoruz. Çok zahmetli bir iştir. Geçen yıl yaptığımız tütün, depolarımızda duruyor\" diye konuştu.



Deposunda kalan tütünleri gösteren Şengel, \"Aslında çoktan satılması gerekiyordu. Firmalar alım yapmadı. Ucuz almayı düşünüyorlar. 3 bin 800 kilo tütün elimde kaldı. Sözleşmeyi 17 liradan yapmıştık; ama 15 liradan satabildim. 3 yıldır aynı fiyata satıyoruz\" dedi.



KADINLAR, BÜYÜK EMEK HARCIYOR



Tütün üretimini anlatan Narin Şengel (65) ise \"3 ay naylon seralar altında tütün fidelerine bakıyoruz. Tek tek toplayıp toprağa ekiyoruz. Çok zor meslek; ama para etmiyor. Daha tütünler evde duruyor. Yaz kış bununla uğraşıyoruz. Naylon seranın altında suluyoruz; ama çabamızın karşılığını alamıyoruz. Başka bir şey yapmaya kalksam yapamıyoruz. İş yok, mecbur yapıyoruz\" diye konuştu.