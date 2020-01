(Görüntülü Haber) TÜRSAB Başkan adayı Firuz Bağlıkaya'dan 'Mesleğinizi değil, başkanınızı değiştirin’ çağrısı -2

Osman ŞİŞKO- Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) - TÜRKİYE Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkan adayı Firuz Bağlıkaya, Rize ve Trabzon’da seyahat acenteleri temsilcileriyle bir araya geldi. Sektör temsilcilerinin umutsuzluk içerisinde olduğunu ve meslek değiştirmek istediklerini belirten Bağlıkaya, \"Ben arkadaşlara ‘Mesleğinizi değiştirmeyin başkanınızı değiştirin’ çağrısında bulunuyorum\" dedi.







TÜRSAB Başkan adayı Firuz Bağlıkaya, kendisine eşlik eden 30 kişilik Değişim Hareketi grubunun da katılımıyla, Trabzon’da kahvaltılı bir toplantı gerçekleştirdi. Sektör sorunlarının konuşulduğu toplantıya, 76 acente temsilcisi katıldı. Buradaki toplantının ardından Rize’ye geçen ve seyahat ve turizm acenteleri temsilcileri ile bir araya gelen Bağlıkaya, açıklamalarda bulundu.







\'TEMSİLDEN KAYNAKLI SIKINTILAR VAR\'







Amaçlarının sektörün layık olduğu biçimde temsil edilmesi olduğunu vurgulayan Bağlıkaya, son 2 yılda sektörün karşılaştığı sıkıntıların herkes tarafından bilindiğini söyledi. Bağlıkaya, şöyle konuştu:







\"Ülkemizde turizm açısından bakıldığında aslında sıkıntılı bir süreç geçiriyoruz. Dünya turizmine baktığında bu elektronik portallar, taksisi olmadan taksi işleten, evi olmadan ev satan şirketler var. Bunlar zaten sektörü daraltıyor. Bir de ülkemizin içinde bulunduğu konjonktürel sıkıntılardan kaynaklı sorunlarımız var. Bunlardan daha da farklı seyahat acentelerinin kurumdan ve temsilden kaynaklı sıkıntıları var. Bundan ötürü de bize değişim için talep geldi. İsteğimiz sektörün layık olduğu biçimde temsil edilmesidir. Seyahat Acenteleri Birliği\'nden beklenen üyelerinin hak ve menfaatlerini koruyabilmesidir.\"







\'DEĞİŞİMİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ\'







Türkiye\'de ortalama her gün 2 tane seyahat acentesi kurulduğuna dikkat çeken ve buna karşı olduklarını kaydeden Bağlıkaya şöyle konuştu:







\"Seyahat Acenteleri Birliği var olan acentelerin haklarını korumak yerine yeni girişimcileri özendirme vizyonu geliştirmiştir. Ortalama her gün 2 tane seyahat acentesi kuruluyor. Biz buna karşıyız. Tabii bu karşı oluşumuz yanlış anlaşılmasın. Bizim karşı olduğumuz seyahat acentelerinin açılması değil. Sadece bu duruma belli bir kriter getirilmesini istiyoruz. Sonuçta bizim işimiz sadece ticari değil, biz mesleki bir ticaret icra ediyoruz. Bir takım formasyonlara sahip insanların bu işi yapması gerekiyor. Öncelikle düzeltmemiz gereken şeyler var. Meslektaşlarımızın belgelerini şirketlerinden bağımsız devretmelerini sağlayacağız. Rekabet konusunda seyahat acenteleri hava yolları ile rekabet eder pozisyonda. Havayolları seyahat acentelerinden daha ucuz bilet satıyor. Bu konuda ciddi adımlar atacağız. Biz havayolları ile seyahat acenteleri arasındaki bu rekabeti sağlayacak koşullar oluşturacağız. Tur ve seyahat acentesiyiz, ama tur yapmak için 40 belge istiyorlar. Hâlbuki seyahat acentesi olduğumuza dair belgemiz var. Hac ve umre seyahat organizasyonu yapan acenteler kendi işlerini bile belli fonksiyonlarını yerine getiremiyorlar. İstediğimiz gibi tur ve seyahat işine hâkim değiliz. Her yerde ciddi sıkıntılar var. Değişim tabandan gelen istekler üzerine kendi kendine oluştu. Bu seçimde değişimi gerçekleştireceğiz. 20 yıldır sanki sektörde kimse yokmuş gibi orda oturuyorlar yanlış bir uygulama. Herkese saygımız sonsuz ama her şeyin bir sonu var.\"







\'YAPTIĞIMIZ İŞ ONURLU BİR İŞ\'







Sektör temsilcilerinin ciddi umutsuzluk içerisinde olduğunu ve meslek değiştirmek istediklerini de hatırlatan Bağlıkaya, sektör üyelerine ‘Mesleğinizi değiştirmeyin başkanınızı değiştirin’ çağrısında bulunarak \"Üyelerinin ticaretini kolaylaştıracağına üyeleriyle ticaret yapan bir kurum haline geldik. Bu kabul edilemez. Tamamen yanlış başlamış yanlış gidiyor. Bunu düzelteceğiz. Herkes ciddi umutsuzluk içerisinde bu sektör nereye gidiyor diye soruyor. Bizim yaptığımız iş onurlu bir iş. Ülkemize döviz kazandırıyoruz. Ben arkadaşlara şunu söylüyorum mesleğinizi değiştirmeyin başkanınızı değiştirin\" ifadelerini kullandı.







\'KARADENİZ ÖNEMLİ BİR TREND YAKALADI\'







Karadeniz Bölgesi\'nin önemli bir trend yakaladığını ve bölgede acil olarak yatak kapasitesinin artırılması gerektiğini dile getiren Bağlıkaya şöyle dedi:







\"Karadeniz Bölgesi acil olarak yatak kapasitesi artırılmalı. Bölgeye bu konuda ciddi teşvikler uygulanmak zorunda. Sümela’nın acil açılması gerekiyor. İç ve dış turizmde Sümela yoksa Karadeniz Bölgesi kültür programından çıkıyor. Sümela hem ülkemiz hem de bölge için turizm açısından vazgeçilmez bir yerdir. Bu önemli turizm destinasyonunda yürütülen çalışmaların bir an önce bitirilmesi ve buranın turistlerin ziyaretine açılması gerekmektedir. Bu tür çalışmalara eğilim gösterip, kafa yormak lazım.\"