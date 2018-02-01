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(Görüntülü Haber) TÜROFED Başkanı Ayık: Rus turist hedefi 6 milyon

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - TÜRKİYE Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'nın Türk turizmine olumsuz yansımayacağını söyledi

01 Şubat 2018 14:50

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - TÜRKİYE Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Rusya\'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası\'nın Türk turizmine olumsuz yansımayacağını söyledi. Rusya\'da, bu yıl hedeflerinin büyük artışlar olduğunu aktaran Ayık, \"Hedef 5 milyonun üzerinde, 6 milyona yaklaşan bir rakamı görmek\" dedi. TÜROFED Başkanı Osman Ayık, 2017\'nin, Rus pazarında rekor yıl olduğunu belirtirken, 2018\'de de Rusya\'dan çift haneli büyümenin tekrar yaşanabileceğini söyledi. Rusya\'da, bu yıl 14 Haziran\'da başlayıp, 15 Temmuz\'da sona erecek Dünya Kupası organizasyonunun, Türk turizmine olumsuz etkisi olmayacağını aktaran Başkan Ayık, \"2017 yılında, Rusya Federasyonu\'ndan tarihi bir rekor kırdık. Bugüne kadar ulaştığımız en iyi rakama ulaştık. Tabi 2018 yılında, bu oranda bir artış olur mu? 2014 yılında Rusya Federasyonu\'ndan 4.5 milyon misafir ağırladık. Geçen sene onun üzerine çıktık. Bu, bizim oradaki bloklaşmış, kemikleşmiş bir potansiyelimizdi. Tabi ki bunda önemli etkiler vardı. Fiyatlardaki cazibe de buna önemli katkı yaptı\" diye konuştu. \'HAZIR POTANSİYELİMİZ VAR\' 2018 Dünya Kupası\'nın Rusya\'da, farklı şehirlerde yapılacağını vurgulayan TÜROFED Başkanı Ayık, şunları söyledi: \"Net rakamı bilmiyorum; ama 10\'a yakın şehirde oynanacak maçlar. Bir ay civarında sürecek turnuva. Geçen yıllarda, bizim diğer kaynak pazarlarımızda benzer organizasyonlar vardı; ama ben şuna inanıyorum. Rusya Federasyonu\'nda, 150 milyona yaklaşan bir nüfus var ve burada bizim oluşmuş hazır bir potansiyelimiz var. Bu rakamın gerisine gideceğimizi düşünmüyorum. Bunun üzerine koyacağımız rakam önemli bence. Rusya Federasyonu\'ndan çift haneli bir büyümeyi bu sene gerçekleştirmeyi arzu ediyoruz. Tabi ki şartlar neyi gösterecek, onun için şu anda bir şey söylemek mümkün değil; ama o pazarda da bizim hala cazibemiz devam ediyor. Fiyatlarımızdaki çekicilik devam ediyor. İşletmelerimizin standardı ve Rusya Federasyonu\'ndan gelen misafirlerimizin Türkiye ile ilgili birtakım alışkanlıkları da var. Bu ülkeyi çok iyi biliyorlar, bizden aldıkları servisi ve hizmeti de çok iyi biliyorlar. Dolayısıyla ben Rusya Federasyonu\'nda da çift haneli bir büyümenin 2018 yılında gerçekleşeceğini düşünüyorum.\" \'HEDEF 6 MİLYONA YAKLAŞMAK\' Rusya\'daki hedeflerinin büyük artışlar olduğuna dikkat çeken Başkan Ayık, \"Yani 5 milyonun üzerinde, 6 milyona yaklaşan bir rakamı görmek hedef, tabi ki amaç odur. İnşallah da gerçekleşir\" dedi.

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