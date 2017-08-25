(Görüntülü Haber) Türkoğlu'nda TOKİ konutlarının emekli sahipleri kurayla belirlendi

Ömer KOÇ/ TÜRKOĞLU (Kahramanmaraş), (DHA) - TOPLU Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı\'nca Kahramanmaraş\'ın Türkoğlu İlçesi\'nde emekliler için yaptırılan konutlar, kura çekimiyle sahibini buldu. 53 yaşında ev sahibi olan Güllü Durmaz, 630 lira kira öderken TOKİ sayesinde 361 lira taksitle ev sahibi olduğunu söyledi. TOKİ, Türkoğlu\'nda yapımı devam eden 190 konutun 71\'ini evi olmayan emeklilere ayırdı. Başvuruların tamamlanmasının ardından konut sahibi olmaya hak kazanan emeklilerin dairelerinin kat ve kapı numaralarının belirlenmesi için kura töreni düzenlendi. Türkoğlu Kaymakamlığı Misak-ı Milli Kültür Merkezi\'nde gerçekleşen kura çekimine Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, TOKİ Proje Uzmanı Hasan Hüseyin Çelik ve başvuru sahipleri katıldı. Kura çekimi öncesi konuşan Hasan Hüseyin Çelik, 2015\'te 81 ilde emeklilere yönelik bir konut kampanyası başlattıklarını hatırlattı. Türkoğlu\'ndaki konutların yüzde 40\'nın tamamlandığını kaydeden Çelik, \"Nasip olursa inşallah seneye bu zaman konutları teslim edeceğiz. Emeklilerimize 361 liradan başlayan, kira öder gibi çok düşük bir taksitlerle ödeme imkanı sunduk. Vatandaşlarımıza yine burada 190 bin lira ile 180 bin lira arasında bir fiyat belirledik. Genel olarak düşünüldüğünde bu bölgede uygun fiyat olarak düşünüyoruz\" dedi. Milletvekili Celalettin Güvenç ise, Ak Parti\'den önce TOKİ\'nin batmış kuruluşlardan biri olduğunu ve Ak Parti ile ayağa kalktığını ifade ederek, \"Bugün Anadolu\'nun bütün her yerinde hamdolsun bizim insanımız meskenle, konutla, site kavramıyla tanıştı. Bu anlamda TOKİ\'nin hizmetleri unutulmaz diye düşünüyorum. Bilesiniz ki bu hizmetler yapılırken İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerimizdeki değerli hazine malları mafyanın elinden kurtarıldı, değerlendirildi, oralarda projeler yapıldı. Oradan elde edilen gelirlerle de Kahramanmaraş\'ımızın, Erzurum\'umuzun, Manisa\'mızın değil ilçe merkezlerinde köylerinde evler yapılmaya başlandı\" şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından noter tarafından çekilen kura ile 71 emeklinin evleri belirlendi. Ev almaya hak kazananlardan biri olan 52 yaşındaki Recep Davut, ilk defa ev sahibi olacağını söyledi. 1\'i bekar 6 çocuğu olduğunu belirten Davut, \"350 lira kira öderken devlet bize bu imkanı tanıdı. Ev kirası öder gibi 360 lira ile ev sahibi olacağız. İnşallah iyi olur Allah hükümetimizden razı olsun. Emeği geçenlere teşekkür ederiz, iyi olur inşallah\" dedi. \'KİRAYA VERDİĞİMİZ PARALAR ÇÖPE GİTTİ\' Konut sahibi olmaya hak kazanan Güllü Durmaz ise, çok mutlu olduğunu anlatarak, şunları söyledi: \"Çok mutluyum, evsizlere böyle bir imkan tanındığı için Allah razı olsun. Beyim emniyet görevlisiydi, vefat etti. Yıllardır kirada oturduk. O kadar para verdik, çöpe gitti. En azından böyle bir şey olsaydı evim olurdu. Çocuklarımızı daha güzel yerlere getirirdim. 630 lira ile kirada otururken 361 lira taksitle ev sahibi olacağım.\"