(Görüntülü Haber) Türkiye'nin ilk kadın bakanı Akyol, son yolculuğuna uğurlandı (2)

Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM / ANKARA, (DHA) - ANKARA\'da tedavi gördüğü hastanede, 89 yaşında hayatını kaybeden Türkiye\'nin ilk kadın bakanı Prof. Dr. Türkan Akyol, Ankara\'da son yolculuğuna uğurlandı. Türkan Akyol için ikindi namazı sonrası Maltepe Camii\'nde düzenlenen cenaze törenine, Akyol\'un yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu\'yla çok sayıda akademisyen katıldı. Türkiye\'nin ilk kadın sağlık bakanı ve rektörü olan Türkan Akyol\'un cenazesi, kılınan namazının ardından toprağa verilmek üzere Karşıyaka Mezarlığı\'na götürüldü.