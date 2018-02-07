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(Görüntülü Haber) Türkiye'nin en büyük oyuncak müzesi

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'un Canik Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Oyuncak Müzesi', Türkiye'nin en büyüğü konumunda

07 Şubat 2018 15:25

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'un Canik Belediyesi tarafından hayata geçirilen \'Oyuncak Müzesi\', Türkiye\'nin en büyüğü konumunda. Belediye Başkanı Osman Genç, \"Dünyanın üçüncü ve Türkiye\'nin ise en büyük oyuncak müzesini hayata geçirdik\" dedi.

Samsun\'un Canik Belediyesi tarafından hayata geçirilen \'Oyuncak Müzesi\' ilçede bulunan Mevlana Eğitim, Kültür ve Yaşam Kampüsü alanına kuruldu. Yaklaşık 800 metrekare alan üzerine kurulan müze hakkında bilgi veren Canik Belediye Başkanı Osman Genç, \"Türkiye\'nin ilk oyuncak müzesini kuran Sunay Akın\'ın konsept danışmanlığını yaptığı, büyük çoğunluğunu 1900 ila 1920\'li yıllarda yapılmış oyuncakların oluşturduğu oyuncak müzesi, 2 milyon liralık yatırımla kuruldu. Müzede 1900\'lü yıllardan günümüze kadar olan oyuncaklar var. Sunay Akın ile beraber 3 yıl müzemizle ilgili görüşmeler yaptık. Karadeniz\'de bir oyuncak müze yapma fikri vardı. Bizde bunu Samsun\'da yapılması için gerekli girimlerde bulunduk. Ben kendisine ve arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Çünkü dünyanın üçüncü ve Türkiye\'nin ise en büyük oyuncak müzesini hayata geçirdik. Müzemizde Almanların, Fransızların, Amerikalıların, Japonların, Polonyalıların, Çinlilerin ve Türklerin geçmişte yaptığı oyuncakları sergilemeyi arzuladık\" dedi.

YAKIN ZAMANDA HİZMETE SUNACAĞIZ

Müzede Anadolu topraklarında tarih öncesinde kullanılan oyuncakları da görme imkanı olduğunu söyleyen Başkan Osman Genç, \"Müzemiz sadece Samsunlulara, çocuklara hizmet etmeyecek, kente gelen yerli ve yabancı turistlerin de uğrak noktası olacak. Müzede çocukların ve büyüklerin birlikte eğlenerek vakit geçirebileceği mekanlar da bulunacak. Ben müzemizin ilgi göreceğine inanıyorum. Çocuklarımız, anne ve babaları, hatta nine ve dedelerinin oynadıkları oyuncakları ve oyunları görme, öğrenme imkanı bulabilecek. İnşallah yakın zamanda açarak şehrimizin hizmetine sunacağız\" diye konuştu.

Yapılan müzede Almanya\'da yapılan Kızılderili çadırları, Almanya\'da üretilen uçak, tren, zeplinler ve birçok farklı ülkelerde üretilen yaklaşık bin adet oyuncak yer alıyor.

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