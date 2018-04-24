(Görüntülü Haber) Türkiye'nin çatısı Ağrı Dağı'na beyaz şapka

Sedat BUDAK/DOĞUBAYAZIT (Ağrı), (DHA)- AĞRI\'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve yüksekliği nedeniyle, \'Türkiye\'nin çatısı\' olarak anılan Ağrı Dağı\'nın zirvesinde görülen bulut, dikkat çekti. Sabah saatlerinde manzarayı görenler, \'Ağrı Dağı şapka taktı\' yorumunu yaptı. Türkiye\'nin yanı sıra İran, Ermenistan ve Nahçıvan\'dan da görülen Ağrı Dağı\'nda bugün güneş doğarken kartpostallık manzara ortaya çıktı. Deniz seviyesinden 5 bin 137 metre yüksekliği ile Türkiye\'nin en yüksek dağı olma özelliğini taşıyan, efsaneleri ve türküleri ile ünlü, kar ve sis eksik olmayan Ağrı Dağı\'nın zirvesinde görülen sis bulutu dikkat çekti. Manzarayı görenler, \'Ağrı Dağı şapka taktı\' yorumunu yaptı. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret edip, dünyaca ünlü dağcıların tırmanışına ev sahipliği yapan Ağrı Dağı\'nda en son 2015 yılında benzer görüntü oluşmuştu.