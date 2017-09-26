(Görüntülü Haber) Türkiye'den Suriye'ye çimento

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- TÜRKİYE\'den, terör örgütlerinden temizlenerek güvenli hale getirilen bölgelerdeki yapıların inşası için Suriye\'ye çimento gönderiliyor. Suriye\'de terör örgütü DEAŞ ve PYD\'den Fırat Kalkanı Harekatı\'yla temizlenerek güvenli hale getirilen bölgelerin yeniden inşası kapsamında başlayan çalışmalar devam ediyor. Alt ve üst yapı çalışmalarının yanı sıra; yıkılan evler yeniden inşa edilirken, hasar gören evler onarılıyor. Ev ve binaların yapımında kullanılan çimentolar ise Türkiye\'den gönderiliyor. Türkiye\'den her gün yüzlerce çimento yüklü TIR, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye\'ye geçiş yapıyor. Türk TIR\'ları tarafından sınır hattında Suriye plakalı araçlara yüklenen çimentoların Fırat Kalkanı Harekatı\'yla temizlenen bölgelere götürüldüğü belirtildi.