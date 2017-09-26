T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

(Görüntülü Haber) Türkiye'den Suriye'ye çimento

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- TÜRKİYE'den, terör örgütlerinden temizlenerek güvenli hale getirilen bölgelerdeki yapıların inşası için Suriye'ye çimento gönderiliyor

26 Eylül 2017 14:40

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- TÜRKİYE\'den, terör örgütlerinden temizlenerek güvenli hale getirilen bölgelerdeki yapıların inşası için Suriye\'ye çimento gönderiliyor. Suriye\'de terör örgütü DEAŞ ve PYD\'den Fırat Kalkanı Harekatı\'yla temizlenerek güvenli hale getirilen bölgelerin yeniden inşası kapsamında başlayan çalışmalar devam ediyor. Alt ve üst yapı çalışmalarının yanı sıra; yıkılan evler yeniden inşa edilirken, hasar gören evler onarılıyor. Ev ve binaların yapımında kullanılan çimentolar ise Türkiye\'den gönderiliyor. Türkiye\'den her gün yüzlerce çimento yüklü TIR, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye\'ye geçiş yapıyor. Türk TIR\'ları tarafından sınır hattında Suriye plakalı araçlara yüklenen çimentoların Fırat Kalkanı Harekatı\'yla temizlenen bölgelere götürüldüğü belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ReşitDHA TÜRKİYESuriyeDEAŞPYD Fırat Kalkanı HarekatıAltEvTürkiyeTIRSınır KapısıTürk TIRFırat Kalkanı Harekatı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24