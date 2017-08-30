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(Görüntülü Haber) Türkiye'den Suriye'ye bayram öncesi geçişte izdiham

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KURBAN Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için Kİlis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'na akın eden Suriyeliler, geçişlerin son gününde izdihama yol açtı

30 Ağustos 2017 15:08

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KURBAN Bayramı\'nı ülkelerinde geçirmek için Kİlis\'in Öncüpınar Sınır Kapısı\'na akın eden Suriyeliler, geçişlerin son gününde izdihama yol açtı. Valiliğin izniyle Kurban Bayramı\'nı ülkelerinde kutlamak için 67 bin Suriyeli başvuru yaptı. 15 Ağustos\'ta başlayan geçişler bugün sona erecek. 15 gün boyunca Öncüpınar Sınır Kapısı\'nda işlem yaptıran Suriyeliler, geçişlerin son gününde de gece saatlerinden itibaren kapıda yoğunluk oluşturdu. Sınırda uzun kuyruklar oluşturan Suriyeliler, izdihama yol açtı. Suriyeliler, demir kapıyı raydan çıkarıp güvenlik güçlerinin uyarılarına aldırış etmeden işlem yapılacak alana koşarak gitti. Bu sırada arada kalan kadın ve çocuklar zor durumda kaldı. Suriyeliler, işlem yaptırıp ülkelerine geçiş yaptı. Geçişlerin başladığı 15 Ağustos\'tan bu yana, bayramı ülkelerinde geçirmek için randevu alan 65 bin Suriyeli\'den, 55 bininin sınır kapısında işlem yapıp Suriye\'ye gittiği belirtildi. Geçişler, bugün mesai bitimine kadar sürecek.

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